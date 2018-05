30. Mai 1998: Bei einem Erdbeben der Stärke 7,1 auf der Richterskala kommen im Norden Afghanistans mindestens 5.000 Menschen ums Leben.

Unter Mittwoch, 30. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1498: Kolumbus tritt seine dritte Reise (bis November 1500) an, auf der er Trinidad und das südamerikanische Festland entdeckt.

1913: Im Präliminarfrieden von London tritt die Türkei zur Beendigung des Ersten Balkankrieges fast ihr gesamtes europäisches Territorium ab, Albaniens Unabhängigkeit wird international anerkannt.

1948: Mariazell (Steiermark) wird zur Stadt erhoben.

1963: Nach dreijähriger Bauzeit ist die 785 m lange Europabrücke bei Innsbruck fertiggestellt. Sie ist ein Kernstück der Brennerautobahn, überspannt in 190 m Höhe das Silltal, wird am 17. November eingeweiht und ist bis zum Jahr 2004 die höchste Brücke Europas.

1998: Bei einem Erdbeben der Stärke 7,1 auf der Richterskala kommen im Norden Afghanistans mindestens 5.000 Menschen ums Leben.

2003: In Burma wird Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die Symbolfigur der Demokratiebewegung, neuerlich vom Militärregime inhaftiert. Bei einem organisierten Überfall auf eine Versammlung ihrer Nationalen Liga für Demokratie waren zuvor über 70 Menschen getötet worden.

2003: Der Präsident des EU-Verfassungskonvents, Frankreichs Ex-Präsident Valéry Giscard d'Estaing, wird mit dem Aachener Karlspreis ausgezeichnet.

2013: Der pannenreiche Facebook-Börsengang hat ein Nachspiel: Die US-Börsenaufsicht SEC brummt dem verantwortlichen Börsenbetreiber Nasdaq 10 Mio. Dollar Strafe auf - die höchste Summe, die ein Börsenbetreiber je zahlen musste.



Geburtstage: Hannes Alfven, schwed. Physiker NP 1970 (1908-1995); Agnès Varda, franz. Filmregisseurin (1928).

Todestage: Christopher Marlowe, engl. Dramatiker (1564-1593); Voltaire (eigentl. François-Marie Arouet), franz. Schriftsteller und Philosoph (1694-1778); Günter Pfitzmann, dt. Schauspieler (1924-2003).

Namenstage: Ferdinand, Johanna, Hubert, Reinhild, Felix, Leonhard, Otto, Gottfried, Josef.

(SN)