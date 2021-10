30 Prozent der Salzburger Kinder sind übergewichtig

Rund 20.000 Kinder von vier bis 14 Jahren sind betroffen, 2000 davon werden wegen Adipositas teils stationär behandelt. Mit dem österreichweit einzigartigen Projekt "easykids - gesund aufwachsen" wollen AVOS, Gesundheitskasse und Land nun gegensteuern: Binnen fünf Jahren sollen in Summe 1000 Kinder jeweils ein Jahr lang betreut werden - kostenlos und mit Einbindung der Eltern.

In Salzburg ist rund ein Drittel der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen vier und 14 von Übergewicht betroffen. In absoluten Zahlen seien das 20.000 Salzburgerinnen und Salzburger in dieser Altersgruppe, heißt es in einer Aussendung der Österreichischen Gebietskrankenkasse gemeinsam mit dem Gesundheitsvorsorgeverein AVOS. Übergewicht ist die Vorstufe zu (krankhafter) Fettleibigkeit mit schweren Folgen für die Gesundheit. Laut einer aktuellen Untersuchung von Experten der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde im Landeskrankenhaus sind derzeit rund 8000 Kinder und Jugendliche adipös, davon zirka 2000 extrem adipös und zum Teil in stationärer Behandlung.

Corona dürfte die Situation noch verschärft haben

Die Coronapandemie mit Lockdowns, Homeschooling mit verstärktem

Medienkonsum und weniger Bewegung sowie einer langen Pause für den

Vereinssport haben diesen Trend noch verschärft. Ärzte berichten, dass Betroffene durch die Lockdowns und die enorm langen Zeiten des Homeschoolings ganz banale Dinge wie "regelmäßig Mittagessen" schlicht "verlernt" hätten. Um gegenzusteuern, haben Salzburgs wichtigste "Player" im Gesundheitswesen - ÖGK, Land Salzburg und Ärzteschaft - ihre Kräfte gebündelt und das Gesundheitsprojekt "easykids - gesund aufwachsen" ins Leben gerufen. Die ersten Kurse starten morgen, Dienstag, in der Stadt Salzburg. Die Teilnahme ist für Kinder und Jugendliche mit Übergewicht sowie deren Eltern kostenlos.

Übergewicht hat viele Ursachen

Die Ursachen für Übergewicht sind vielschichtig - jedoch lassen sich fehlende oder zu wenig Bewegung, ungesundes Essen und falsches Ernährungsverhalten als "Kernprobleme" verorten. Ein Lebensmittelkonzern hat zum Beispiel vor Kurzem erhoben, dass der Zuckerkonsum in Österreich viel zu hoch ist. Herr und Frau Österreicher essen laut dieser Erhebung mehr als 33 Kilogramm reinen Zucker pro Jahr, das sind umgerechnet 90 Gramm pro Tag und damit fast doppelt so viel wie die Weltgesundheitsorganisation WHO als Grenzwert definiert hat. Und: Jedes zweite Kind in Österreich isst kein oder viel zu wenig Obst!

Die Weichen werden also oft schon sehr früh, im Kindesalter, falsch gestellt und zu dicke Kinder von heute sind kranke Erwachsene von morgen. Eine Lebensstiländerung ist aber alles andere als kinderleicht, sondern "Arbeit" - und dann erfolgreicher, wenn die ganze Familie mitmacht. Dafür hat man mit dem Gesundheitsprojekt "easykids" in Salzburg eine umfassende Strategie ausgearbeitet. Angeboten wird das Projekt "easykids" von der Österreichischen Gesundheitskasse in Kooperation mit dem Land Salzburg in allen Salzburger Bezirken. Umgesetzt wird das Projekt von der AVOS GmbH - der Gesellschaft für Vorsorgemedizin in Salzburg. "easykids" unterstützt die Betroffenen, ihren Lebensstil hin zu mehr Bewegung und gesünderer Ernährung zu verändern.

Salzburg ist österreichweiter Vorreiter

Im Gegensatz zu anderen, inhaltlich ähnlichen Gesundheitsprojekten in Oberösterreich, Wien und Kärnten ist die Teilnahme in Salzburg für alle gratis. Die ÖGK übernimmt die komplette Finanzierung - von der wissenschaftlichen Vorbereitung über die Kursdurchführung bis hin zu einem Gratis-Fahrservice, wenn kein Auto zur Verfügung steht. Und: "easykids" gibt es in allen Bezirken, sodass Betroffene aus dem Süden des Landes keine weiten Anreisewege zu den Kursen haben. "easykids" versteht sich nicht als Reha, sondern bietet den Betroffenen ein umfassendes Programm in der Gruppe und - auf freiwilliger Basis - auch bei den jeweiligen Familien zu Hause an. Damit ist auch die Möglichkeit einer individuellen Betreuung gegeben.

Die Betreuung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen sowie der Eltern erfolgt in Kleingruppen von maximal zehn bis zwölf Personen für drei Altersgruppen (4- bis 6-Jährige, 7- bis 10-Jährige und 11 bis 14-Jährige). Die Kurse erstrecken sich jeweils über ein Schuljahr (30 Wochen), für die Sommerferien 2022 ist ein eigenes Programm geplant. Ärzte/-innen, Diätologen/-innen, Psychologen/-innen und Bewegungsexperten/-innen werden mit den Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern motivierend arbeiten.

Zuweisung nur durch Ärzte/-innen möglich

Für die Basiserhebung der medizinischen Daten braucht es relevante Blutwerte der Betroffen - unter anderem HDL-/LDL-Cholesterin, Harnsäure, Glukose und Leberenzyme. Der Beginn der Gewichtszunahme sowie der Gewichtsverlauf über die Jahre sind ebenfalls anzugeben. Weiters wird über die Basiserhebung ermittelt,

welche Operationen, welche Allergien und welche (Dauer-)Medikationen die

Betroffenen haben. Nach der Basiserhebung erfolgt die Zuweisung der Betroffenen zu den "easykids" durch die Ärzte/-innen.

Ein "Ausschlusskriterium" für die Teilnahme bei "easykids" ist, wenn Kinder und Jugendliche bereits extrem adipös sind oder entsprechende Komorbiditäten aufweisen. Diese Gruppe der Betroffenen werden bereits über das laufende Projekt "Inform individuell" am Uniklinikum Salzburg betreut. Kinderarzt und AVOS-Präsident Holger Förster: "60 Prozent jener Salzburger/-innen, die bereits vor der Pubertät übergewichtig waren, bleiben es auch im Erwachsenenalter - mit all den ,Begleiterscheinungen' chronischer Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen."

Programm läuft auch über Social Media

Auf Facebook und Instagram wird "easykids" professionell begleitet und die Zielgruppen werden direkt angesprochen. Das Gesamtprojekt erstreckt sich über vier Jahre, rund vier Millionen Euro hat die ÖGK dafür budgetiert. 200 Kinder, Jugendliche und deren Eltern können pro Jahr an den Kursen von "easykids" teilnehmen.

Umgerechnet auf die Zahl der Teilnehmer/-innen macht das Kurskosten von 5000 Euro pro Kopf aus. Morgen, Dienstag, startet der erste Kurs in der Stadt Salzburg. Ab Mitte Oktober beginnen die Kurse auch in den Bezirken - konkret in Seekirchen am Wallersee, Anif/Rif, Werfen, Zell am See und St. Michael im Lungau. Schon jetzt sind mehr als 60 Teilnehmer/-innen angemeldet. Kooperationspartner für das Projekt auf ideeller Basis wird die SPAR Österreichische Warenhandels AG sein.