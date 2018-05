31. Mai 1848: In Köln erscheint erstmals die "Neue Rheinische Zeitung" unter der Leitung von Karl Marx.

Unter Donnerstag, 31. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1433: Der deutsche, böhmische und ungarische König Sigismund wird in Rom von Papst Eugen IV. zum Römischen Kaiser gekrönt.

1848: In Köln erscheint erstmals die "Neue Rheinische Zeitung" unter der Leitung von Karl Marx.

1958: In Frankreich nimmt General Charles de Gaulle den Auftrag zur Regierungsbildung an, den ihm Staatspräsident René Coty erteilt hat.

1963: Der Verwaltungsgerichtshof veröffentlicht eine 32-seitige Entscheidung, in der die Verzichtserklärung Otto Habsburgs vom 31. Mai 1961 als ausreichend bezeichnet wird.

1963: Die EWG-Ministerkonferenz beschließt die Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen für eine Assoziierung mit Österreich.

2003: Nach 27 Jahren werden die Überschallflüge der "Concorde" der "Air France" eingestellt. "British Airways" zieht seine Maschinen Ende Oktober aus dem Verkehr.

2003: Mit 40 ausländischen Staats- und Regierungschefs feiert der russische Präsident Wladimir Putin den 300. Jahrestag der Gründung von St. Petersburg.

2013: Alexander Niederwimmer und Gerhard Höllerer werden als erste blinde Richter Österreichs präsentiert. Sie werden im neu geschaffenen Bundesverwaltungsgericht ab 2014 zum Einsatz kommen.



Geburtstage: Ludwig Tieck, deutscher Dichter (1773-1853); Don Ameche (eigtl. Dominic Felix Amici), US-Schauspieler (1908-1993); Peter Frankenfeld, dt. Showmaster (1913-1979); Rainier III. von Polignac-Goyon-Matignon-Grimaldi, Fürst von Monaco (1923-2005); Ellsworth Kelly, US-Maler und Bildhauer (1923-2015); Helmut (Hermann) Schwarz, öst. Regisseur, Dramatiker und Schriftsteller (1928-2009); Norbert Leser, öst. Sozialphilosoph und Politologe (1933-2014).

Todestage: Alexander Mitscherlich, dt. Chemiker (1836-1918); Jack Dempsey, US-Boxer (1895-1983); Erik Lindegren, schwed. Lyriker (1910-1968).

Namenstage: Mechthild, Petronilla, Helmtrud, Simeon, Angela, Aldo, Petra, Felix, Theodor, Pilgrim.

