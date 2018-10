31 Prozent der EU-Bürger haben Hochschulabschlüsse

Bereits 31,4 Prozent der EU-Bürger haben einen Hochschulabschluss. Laut Eurostat-Daten vom Montag lag dabei 2017 Irland mit einem Anteil von 45,7 Prozent an der Spitze der 28 EU-Staaten. Schlusslicht war Rumänien mit nur 17,6 Prozent. Österreich lag mit 32,4 Prozent im unteren Mittelfeld auf Rang 16.

Insgesamt hat in den vergangenen Jahren der Prozentsatz der Europäer mit einem tertiären Bildungsabschluss deutlich zugenommen. Eingerechnet sind neben Universitäten und Hochschulen auch Fachhochschulen und vergleichbare Bildungseinrichtungen. Vor zehn Jahren lag er mit nur 23,5 Prozent noch knapp acht Prozentpunkte tiefer. Von 2016 auf 2017 ist er um 0,7 Prozentpunkte von 30,7 auf 31,4 Prozent gestiegen.

Hinter Irland folgten 2017 Finnland (43,7 Prozent), Großbritannien (42,8 Prozent), Zypern (42,4 Prozent), Schweden (41,9 Prozent), Belgien und Litauen (40,3 Prozent), Luxemburg (39,9 Prozent), Estland (39,7 Prozent), Dänemark (39,1 Prozent), Niederlande (37,2 Prozent), Spanien (36,4 Prozent), Frankreich (35,2 Prozent), Lettland (33,9 Prozent), Slowenien (32,5 Prozent) und Österreich (32,4 Prozent).

Dann folgen Griechenland (31,0 Prozent), Polen (29,9 Prozent), Deutschland (28,6 Prozent), Bulgarien (27,8 Prozent), Ungarn (24,1 Prozent), Portugal (24,0 Prozent), Tschechien (23,9 Prozent), Slowakei (23,1 Prozent), Kroatien (23,7 Prozent), Malta (20,4 Prozent), Italien (18,7 Prozent) und Rumänien (17,6 Prozent).

Aufgegliedert nach Regionen in der EU liegt "Inner London-West" mit 71,7 Prozent deutlich voran, gefolgt von "Inner London-East" (60,2 Prozent) und der belgischen "Provinz Brabant-Wallonie" mit 57,1 Prozent.

