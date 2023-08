4. August 1958: Die österreichische Himalaya-Expedition unter Heinrich Roiss bezwingt den 7.400 Meter hohen Haramosh

Unter Freitag, 4. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1578: Der mit seinem Heer in Marokko eingedrungene König Sebastian von Portugal fällt in der Schlacht von Ksar-el-Kebir im Kampf gegen die Mauren.

1903: Nach fünftägigem Konklave wird im siebenten Wahlgang der Patriarch von Venedig, Kardinal Giuseppe Sarto, zum Nachfolger des verstorbenen Papstes Leo

XIII. gewählt. Er nimmt den Namen Pius X. an. (Der österreichische Kaiser Franz Joseph hatte durch den Krakauer Kardinal Jan Puzyna sein Veto gegen die Wahl des Kardinalstaatssekretärs Mariano Rampolla einlegen lassen.)

1918: Erstmals veröffentlichte internationale Statistiken ergeben bis Juli Gesamtverluste von elf Millionen Toten und 19 Millionen Verwundeten.

1953: Der 17. Juni wird durch Bundesgesetz zum "Tag der deutschen Einheit" bestimmt.

1958: Die österreichische Himalaya-Expedition unter Heinrich Roiss bezwingt den 7.400 Meter hohen Haramosh.

1978: Die Europäische Konvention zur Bekämpfung des Terrorismus tritt in Kraft.

1983: In Italien wird Bettino Craxi als erster Sozialist nach dem Krieg Ministerpräsident.

1993: Hunderttausende Belgier und zahlreiche ausländische Staatsoberhäupter nehmen in Brüssel Abschied von König Baudouin, der in der Krypta der Kirche Notre-Dame von Laeken an der Seite seines Vaters Leopold III. zur letzten Ruhe gebettet wird.

1993: Das italienische Parlament beschließt die Reform des Wahlrechts, mit der die Erneuerung des politischen Systems eingeleitet werden soll.

1993: Der iranische Präsident Ali Akbar Hāschemi Rafsandschāni wird vor dem Parlament in Teheran für eine zweite fünfjährige Amtsperiode vereidigt.

2003: In Portugal wird der Katastrophenzustand ausgerufen: 3.000 Feuerwehrmänner bekämpfen mehr als 70 Waldbrände.



Geburtstage: Alexander Graf von Mensdorff-Pouilly, erster Fürst von Dietrichstein zu Nikolsburg, öst. Offizier, Diplomat und Politiker; 1864-1866 Minister des Äusseren (1813-1871); René Schickele, elsäss. Schriftsteller (1883-1940); Ernesto Maserati, ital. Industrieller; Gründer der gleichnamigen Autofirma (1898-1975); Claus Holm, dt. Schauspieler (1918-1996); Franz Karl Stanzel, öst. Anglist und Literaturwissenschafter (1923); Björn Wirkola, ehem. norweg. Skispringer (1943); Laura Biagiotti, ital. Modeschöpferin (1943-2017); Mary Decker Slaney, ehem. US-Leichtathletin (1958); Marcus Schenkenberg, schwed.-niederl. Model und Schauspieler (1968); Olga Neuwirth, öst. Komponistin (1968).

Todestage: Gottfried Silbermann, dt. Orgelbauer (1683-1753); Rudolf G. Binding, dt. Lyriker (1867-1938); Frederick C. Robbins, US-Mediziner; Nobelpreis 1954 (1916-2003).

Namenstage: Johann, Rainer, Dominikus, Jens, Jan, Sigrid, Perpetua, Bernhard, Tertullinus, Maria M.