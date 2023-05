4. Mai 1978: Das neue Schauspielhaus in Wien wird mit Jean Genets "Der Balkon" unter der Direktion von Hans Gratzer eröffnet

Unter Donnerstag, 4. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1328: Der schottische König Robert I. Bruce setzt im Vertrag von Northampton die Anerkennung der Selbstständigkeit seines Reiches durch die Engländer durch.

1493: Papst Alexander VI. (Rodrigo Borgia), unter dessen Pontifikat Korruption und Sittenverfall ihren Höhepunkt erreichen, teilt mit seiner Bulle "Inter caetera divina" die neu entdeckte Kolonialwelt zwischen Spanien und Portugal auf.

1923: Nach einer Nazi-Versammlung in Wien kommt es zu Zusammenstößen mit Sozialdemokraten und Kommunisten. Ein Arbeiter wird erschossen, 50 Menschen werden verletzt.

1938: Carl von Ossietzky, bedeutendster Schriftsteller der Weimarer Republik und Symbol des Widerstandes gegen die Nazidiktatur, stirbt in Berlin an den Folgen seiner KZ-Haft. Dem Herausgeber der "Weltbühne", des führenden Sprachrohrs gegen Militarismus und Chauvinismus, wurde 1936 (rückwirkend für 1935) der Friedensnobelpreis zuerkannt, den er nicht entgegennehmen durfte.

1943: Hitler verleiht der (in Stalingrad vernichteten und wieder neu aufgestellten) 44. Infanteriedivision der deutschen Wehrmacht den Namen "Reichsgrenadierdivision Hoch- und Deutschmeister". (Das auf das Jahr 1696 zurückgehende ehemalige Wiener Hausregiment war Traditionstruppenkörper im Bundesheer der Ersten Republik).

1948: Bert Brechts "Kaukasischer Kreidekreis" wird am Carlston College in den USA uraufgeführt.

1953: Vereinheitlichung der Wechselkurse in Österreich. Der Kurs des US-Dollars wird auf 26 Schilling festgesetzt.

1953: Für seine Erzählung "Der alte Mann und das Meer" bekommt Ernest Hemingway den Pulitzer-Preis.

1963: Bei einem Fährbootunglück auf dem Nil ertrinken 180 Menschen.

1978: Das neue Schauspielhaus in Wien wird mit Jean Genets "Der Balkon" unter der Direktion von Hans Gratzer eröffnet.

1978: Der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Breschnjew trifft zu einem Staatsbesuch in Bonn ein.

1983: Für den ORF-Auslandsdienst (ROI) wird in Moosbrunn (NÖ) ein Kurzwellensender mit einer 240 Tonnen schweren Doppelwand-Antenne in Betrieb genommen.

1993: Die USA übergeben das Kommando der multinationalen Streitkräfte in Somalia offiziell an die Vereinten Nationen.

1998: In Rom werden der Kommandant der päpstlichen Schweizergarde, Oberst Alois Estermann, und seine venezolanische Ehefrau Gladys Meza Romero nach der - stark in Zweifel gezogenen - offiziellen vatikanischen Version von dem 23-jährigen Vizekorporal Cedric Tornay erschossen, der anschließend Selbstmord verübt haben soll. Estermann soll früher Mitarbeiter des DDR-Geheimdienstes unter dem Decknamen "Werder" gewesen sein.

2018: Die US-Justiz klagt Ex-VW-Chef Martin Winterkorn wegen des Abgasskandals und erlässt einen Haftbefehl gegen den früheren Top-Manager. Der 70-Jährige ist in vier Punkten angeklagt, ihm werden Betrug sowie Verschwörung zum Verstoß gegen Umweltgesetze und zur Täuschung der Behörden vorgeworfen. Winterkorn hat stets jede persönliche Verstrickung in den Abgasskandal bestritten.



Geburtstage: Wolfgang Graf Berghe von Trips, dt. Autorennfahrer (1928-1961); Maynard Ferguson, US-Jazztrompeter (1928-2006); Hosni Mubarak, ägypt. Staatspräsident 1981-2011 (1928-2020); Helene von Damm (geb. Winter, gesch. Gürtler), US-Diplomatin öst. Herkunft (1938); Keith Haring, US-Künstler (1958-1990).

Todestage: Kanō Jigorō, japan. Kampfsportler; Begründer der japanischen Kampfsportart Judo (1860-1938); Carl von Ossietzky, dt. Schriftsteller und Publizist; Friedensnobelpreis 1935 (1889-1938); Jacques Freymond, schweiz. Historiker (1911-1998); Abi Ofarim, israel. Sänger und Produzent (1937-2018).

Namenstage: Florian, Guido, Monika, Sigismund, Briccius, Valeria, Cäcilia, Antonia, Walter, Aribo.