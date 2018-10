4. Oktober 1958: Die britische Fluggesellschaft BOAC beginnt mit der "Comet" den Linienverkehr über den Atlantik, am 26. Oktober folgt die US-Gesellschaft PanAm mit der Boeing-707.

Unter Donnerstag, 4. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1808: In Erfurt endet der vom französischen Kaiser Napoleon I. einberufene Fürstentag. Frankreich gelingt eine Verständigung mit Russland. Dadurch sichert sich Napoleon für seinen Eroberungsfeldzug in Spanien Ruhe im Osten.

1848: Der kaisertreue Banus von Kroatien, Joseph Freiherr (später Graf) Jelacic von Bužim, wird zum Oberbefehlshaber in Ungarn ernannt, um die Revolution niederzuschlagen.

1848: In Mainz versammelt sich der erste deutsche Katholikentag, der sich als "geistiges Parlament des deutschen Volkes" versteht.

1853: Die Türkei unter Sultan Abdulmejid I. erklärt Russland (das sich weigert, seine Truppen aus den Donaufürstentümern Moldau und Walachei zurückzuziehen) den Krieg.

1878: Das chinesische Kaiserreich eröffnet seine erste Gesandtschaft in Washington.

1883: Der Orient-Express tritt seine erste Fahrt von Paris nach Konstantinopel an.

1918: Der neue deutsche Reichskanzler Prinz Max von Baden nimmt drei Zentrumspolitiker, darunter Matthias Erzberger, und den Sozialdemokraten Philipp Scheidemann in sein Kabinett auf.

1928: Die RAVAG strahlt versuchsweise die erste Schallplattensendung aus.

1928: Franz Lehárs Operette "Friederike" wird im Berliner Metropol-Theater uraufgeführt.

1933: Der Operettenfilm "Walzerkrieg" (über Johann Strauß und Josef Lanner) hat in Berlin Premiere.

1943: Eine gegen die Juden gerichtete Verhaftungsaktion der nazideutschen Besatzungsmacht in Dänemark schlägt fehl. Die vorgewarnte Bevölkerung kann die Verfolgten verstecken und nach Schweden in Sicherheit bringen.

1958: Die am 28. September in einem Referendum mit großer Mehrheit angenommene Verfassung der Fünften Republik tritt in Frankreich und den Territorien der Französischen Gemeinschaft mit Ausnahme von Guinea (das mit "Nein" gestimmt und seine Unabhängigkeit erklärt hat) in Kraft.

1958: Die britische Fluggesellschaft BOAC beginnt mit der "Comet" den Linienverkehr über den Atlantik, am 26. Oktober folgt die US-Gesellschaft PanAm mit der Boeing-707.

1963: Der Hurrikan "Flora" zieht über Haiti und Kuba hinweg , auf Haiti fallen ihm fast 4.000, auf Kuba etwa 1.000 Menschen zum Opfer.

1968: Die Ministerpräsidenten Kossygin (UdSSR) und Černík (CSSR) vereinbaren einen Stationierungsvertrag für die Sowjettruppen in der Tschechoslowakei.

1978: In Rom wird der Leichnam von Papst Johannes Paul I. (Albino Luciani) feierlich in der Krypta des Petersdomes beigesetzt.

1983: Die bis dahin größte Windkraftanlage der Welt, GROWIAN (Große Windkraftenergieanlage), wird in Schleswig-Holstein in Betrieb genommen (n. a. A. 17. 10). Da es bei der Gehäuseauslegung zu einem Fehler kommt, kann die Anlage nicht bei voller Leistung betrieben werden. Die Probleme mit Werkstoffen und Konstruktion ermöglichen keinen kontinuierlichen Testbetrieb. Die meiste Zeit zwischen dem ersten Probelauf bis zum Betriebsende im August 1987 steht die Anlage still. 1988 wird GROWIAN demontiert.

1988: Saudi Arabien, das größte Förderland der OPEC, erhöht seine Förderquote. Daraufhin sinkt der Ölpreis auf den niedrigsten Stand seit 26 Jahren.

2003: Auf dem EU-Gipfel in Rom können Mitgliedstaaten und Beitrittskandidaten ihre Differenzen über die geplante Europäische Verfassung nicht ausräumen.



Geburtstage: Armando Palacio Valdés, span. Schriftst. (1853-1938); Johan Gendrik van den Broek, niedl. Architekt (1898-1978); John Atanasoff, US-Physiker (1903-1996); Medard Boss, schwz. Psychotherapeut (1903-1990); Kenichi Fukui, jap. Chemiker (1918-1998); Giovanni Cheli, ital. Kardinal (1918-2013); Adrian Kantrowitz, US-Herzchirurg (1918-2008); Charlton Heston, US-Schauspieler (1923-2008); Kurt Wüthrich, schweizer Biophysiker/Chem. (1938); Hans Sünkel, öst. Geodät und Hochschulprofessor; 2003-2011 Rektor der TU Graz (1948); Andreas Vollenweider, Schweizer Harfenist, Komponist, Produzent und Arrangeur (1953); Gabriel Loidolt, öst. Schriftsteller (1953).

Todestage: Francis Biddle, US-Jurist u. Politiker (1886-1968); Jean-Pascal Delamuraz, schwz. Politiker (1936-1998).

Namenstage: Franz von Assisi, Edwin, Herwig, Aurea, Marsus, Markus, Theresia.

Quelle: SN