4. September 1938: Nach der Absage Tokios spricht das IOC die Olympischen Spiele 1940 St. Moritz (Schweiz) und Helsinki (Finnland) zu.

Unter Dienstag, 4. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1683: Türkenbelagerung: Ein Sturm des türkischen Heeres auf die Wiener Löwenbastei wird nach stundenlangem Kampf abgewehrt.

1888: Der Unternehmer George Eastman lässt die Handelsmarke "Kodak" registrieren und erhält ein Patent für eine Rollfilm-Kamera.

1928: In München wird der Grundstein für den Studien- und Bibliotheksbau des Deutschen Museums gelegt.

1938: Nach der Absage Tokios spricht das IOC die Olympischen Spiele 1940 St. Moritz (Schweiz) und Helsinki (Finnland) zu.

1943: Stalin stimmt der Wahl des Metropoliten Sergej zum Patriarchen von Moskau und Russland zu, um die Russisch-Orthodoxen während des "Großen Vaterländischen Krieges" stärker zu mobilisieren.

1948: Der größte Parkplatz Deutschlands, die Autobahn Bremen-Hamburg, wird nach Entfernung der dort abgestellten Militärfahrzeuge wieder für den Verkehr freigegeben.

1948: Königin Wilhemina der Niederlande dankt zugunsten ihrer Tochter Juliana ab.

1958: Die Justizminister der Länder der BRD beschließen die Einrichtung einer Zentralstelle für die Verfolgung von Kriegs- und KZ-Verbrechen.

1963: Über dem Dorf Dürrenäsch bei Zürich stürzt eine Caravelle der Swissair ab. 80 Menschen, darunter 44 Einwohner des Dorfes Humlikon, kommen ums Leben.

1983: Nach dem Abzug der israelischen Truppen aus den libanesischen Schuf-Bergen brechen dort blutige Kämpfe zwischen drusischen und christlichen Milizen aus.

1998: Die amerikanischen Mathematiker Larry Page und Sergey Brin gründen die Suchmaschine "Google Inc.".

2003: Bei einem deutsch-französischen Gipfel in Dresden lehnen Kanzler Gerhard Schröder und Präsident Jacques Chirac den Wunsch der USA nach Beteiligung zusätzlicher Länder an der Irak-Okkupation ab.

2003: Der deutsche Bundespräsident Johannes Rau gibt seinen Verzicht auf eine Wiederkandidatur bekannt.



Geburtstage: François-René de Chateaubriand, franz. Schriftsteller (1768-1848); Oskar Schlemmer, dt. Maler und Bildhauer (1888-1943); Richard Wright, US-Schriftsteller (1908-1960); Stanford Moore, US-Biochemiker (1913-1982); Kenzo Tange, jap. Architekt (1913-2005).

Todestage: Robert Leicester, Earl of Dudley, engl. Offizier (1533-1588); Heinrich Suso Waldeck, öst. Schriftst. (1873-1943); Robert Schuman, frz. Politiker (1886-1963); Tibor Varga, ungar. Violonist u. Dirigent (1921-2003).

Namenstage: Ida, Rosalia, Switbert, Irmgard, Iris, Ehrentraud, Remoklus, Jean, Antonius, Jeanne, Rosa, Moses.

Quelle: SN