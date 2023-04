40 Jahre "Hitler-Tagebücher": Im April 1983 veröffentlichte der "Stern" die gefälschten Tagebuch-Notizen. Das Magazin büßte auf einen Schlag seinen Ruf ein. Was blieb, ist die Frage: Wie war der "Führer" privat? Es gibt durchaus Informationen, aber die Suche ist schwierig.

Der "Führer" des Deutschen Reichs musste sich im Alltag scheinbar mit recht banalen Angelegenheiten herumschlagen. Zum einen tat immer irgendwas weh, wie am 1. Juni 1936: Habe kaum Stuhlgang, sehr starkes Magendrücken. Oder am 5. Jänner 1944: Mein Magen und mein Gedärm ist eine einzige Ruine. Ich kann das Essen kaum noch verdauen. Die Blähungen haben stark zugenommen (...) Eva sagte auch ich rieche wieder sehr stark aus dem Munde, kommt auch vom Magen her.

Zum anderen bereiteten ...