5. Februar 1971: Der Hauptbahnhof von Luzern wird durch ein Großfeuer zerstört.

Unter Freitag, 5. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

506: Alarich II., König der Westgoten, verkündet die "Lex Romana Visigothorum", eines der wichtigsten Gesetzeswerke des frühen Mittelalters.

1901: Die USA und Großbritannien regeln in einem Abkommen Bau und Nutzung des Panamakanals. Die Vereinigten Staaten übernehmen die Fortsetzung der von Frankreich begonnenen Arbeiten.

1916: In Zürich wird das Künstlerlokal "Cabaret Voltaire" als Sammelpunkt der Dadaisten eröffnet, die das Irrationale zum Grundprinzip erheben.

1936: In den USA läuft Charlie Chaplins Film "Moderne Zeiten" an. Als Regisseur und Hauptdarsteller übt Chaplin beißende Kritik an der Industrieproduktion, die den Menschen zu einem Rädchen im Getriebe degradiert. In Nazi-Deutschland wird der Streifen verboten.

1941: Im besetzten Luxemburg wird mit sofortiger Wirkung die deutsche Reichsmark als Währung eingeführt.

1956: Das Büro des kommunistisch gelenkten Weltgewerkschaftsbundes in Wien wird polizeilich geschlossen.

1971: Die amerikanischen "Apollo-14"-Astronauten Alan Shepard und Edgar Mitchell betreten den Mond. Sie stellen Messgeräte auf und sammeln Gesteinproben.

1971: Der Hauptbahnhof von Luzern wird durch ein Großfeuer zerstört.



Geburtstage: Marie Marquise de Sévigné, frz. Schriftstellerin (1626-1696); August von Parseval, dt. Ingenieur (1861-1942); Ferdinand Hochstetter, öst. Anatom (1861-1954); Sir John Pritchard, brit. Dirigent (1921-1989); Arthur O. Sulzberger, US-Zeitungsverleger (1926-2012); Kaspar Villiger, schwz. Politiker (1941); Charlotte Rampling, brit. Schauspielerin (1946); Boris Bukowski, öst. Musiker (1946).

Todestage: Leopold Joseph Graf von Daun, öst. Feldmarschall (1705-1766); Thomas Carlyle, schott. Essayist (1795-1881); Ferdinand Kitt, öst. Maler, 1926-1928 Präsident der Wiener Secession (1887-1961); Mátyás Rákosi, ung. Politiker (1892-1971); Pedro Arrupe, span. Theologe, Generaloberer der Jesuiten (1907-1991); Gianandrea Gavazzeni, ital. Dirigent (1909-1996).

Namenstage: Agatha, Adelheid, Modestus, Ingenuin, Albuin, Hildegard, Domitian, Paul, Elisabeth, Klemens.

