5. Juni 1953: Das Königreich Dänemark erhält eine neue Verfassung, die die weibliche Erbfolge zulässt.

Unter Dienstag, 5. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1288: In der Schlacht bei Worringen wird der Limburger Erbfolgestreit zugunsten von Herzog Johann I. von Brabant entschieden.

1568: Die niederländischen Grafen Egmont und Hoorne werden auf Befehl des spanischen Generalkapitäns, des Herzogs von Alba, in Brüssel enthauptet.

1783: Die Brüder Jacques-Étienne und Joseph-Michel de Montgolfier lassen einen aus Leinwand gefertigten, mit Papier gefütterten und mit einem Hanfnetz überzogenen unbemannten Heißluftballon in der Stadt Annonay zu einem Fesselflug aufsteigen. Am 19. September schickt man Tiere mit einer "Montgolfière" in die Luft, am 21. November 1783 findet der erste bemannte Flug statt.

1883: Inspiriert vom Amerikaner George Mortimer Pullman, gründet der Belgier Georges Nagelmackers den Orient-Express, der erstmals aus dem Pariser Bahnhof "Gare de l'Est" mit Ziel Konstantinopel (heute Istanbul) fährt. Der Zug spielte politisch, diplomatisch, wirtschaftlich und kulturell eine sehr wichtige Rolle (n.a.A. 4. Oktober).

1933: Unterzeichnung des von Bundeskanzler Dollfuß abgeschlossenen Konkordats zwischen Österreich und dem Heiligen Stuhl. Es tritt am 1. Mai 1934 gleichzeitig mit der Ständestaats-Verfassung in Kraft und räumt der katholischen Kirche wesentlichen Einfluss auf Schulwesen und Eherecht ein.

1953: Das Königreich Dänemark erhält eine neue Verfassung, die die weibliche Erbfolge zulässt.

1963: Der britische Heeresminister Profumo tritt wegen seiner Beziehungen zu dem Fotomodell Christine Keeler zurück.

1968: Auf den früheren US-Justizminister Robert F. Kennedy, der sich um die demokratische Präsidentschaftskandidatur bewirbt, wird in Los Angeles ein Attentat verübt. Er erliegt am darauffolgenden Tag seinen Verletzungen.

1983: Bei einem Schiffsunglück auf der Wolga nahe Uljanowsk kommen mindestens 240 Menschen ums Leben.

1993: Bei Kämpfen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu werden 23 pakistanische Soldaten getötet.

1993: Bei den ersten freien Parlamentswahlen seit über 50 Jahren gewinnt der "Lettische Weg", ein Bündnis aus Reformkommunisten und Emigranten des ehemaligen KP-Chefideologen Anatolijs Gorbunovs. Valdis Birkavs wird Ministerpräsident.

2003: Der deutsche FDP-Politiker Jürgen Möllemann kommt bei einem Fallschirmsprung ums Leben.

2008: Das türkische Verfassungsgericht kippt die von der Regierung verfügte Aufhebung des Kopftuchverbots an Universitäten. Zugleich leitet es ein Verfahren zum Verbot der pro-islamischen Partei AKP von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan ein. Mit seiner Entscheidung löst das Gericht ein politisches Erdbeben in der Türkei aus.



Geburtstage: Thomas Chippendale, engl. Kunsttischler (1718-1779); Adam Smith, schott. Nationalökonom/Moralphilosoph (getauft am 5. 6., genaues Geburtsdatum unbekannt) (1723-1790); Augustin Wolfgang Reslhuber, öst. Astronom, Meteorologe und kath. Theologe (1808-1875); John Maynard Keynes, brit. Wirtschaftswissenschafter (1883-1946); Max Picard, schweiz. Schriftsteller (1888-1965); Federico García Lorca, span. Dichter (1898-1936); Friedrich Wildgans, öst. Komponist und Klarinettenvirtuose (1913-1965); Tony Richardson, engl. Regisseur (1928-1991); Otto F.Walter, dt. Schriftsteller (1928-1994).

Todestage: Anselm Hüttenbrenner, öst. Pianist/Komponist (1794-1868); Kurt Tank, dt. Flugzeugkonstrukteur (1898-1983); Georg Chamowicz, öst. Maler und Graphiker (1929-2003); James Bridges, US-Filmregisseur, Schauspieler und Autor (1931-1993); Jürgen W. Möllemann, dt. Politiker (1945-2003).

Namenstage: Jutta, Gotthard, Angelus, Franz, Sigrid, Pius, Marquard, Irene, Theodor, Hillarius, Tarbula.

