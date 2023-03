5. März 2013: Der venezolanische Präsident Hugo Chávez erliegt nach eineinhalbjährigem Kampf seiner Krebserkrankung und stirbt im Alter von 58 Jahren

Unter Sonntag, 5. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

493: Der germanische Heerführer Odoaker, der den letzten weströmischen Kaiser Romulus Augustulus abgesetzt hatte, kapituliert in Ravenna ("Rabenschlacht") vor Theoderich, dem König der Ostgoten, und wird von diesem ermordet.

1798: Französische Truppen besetzen Bern.

1818: Im Teatro San Carlo zu Neapel wird Rossinis Oper "Moses in Ägypten" uraufgeführt.

1848: Die "Heidelberger Versammlung" bereitet die Einberufung der deutschen Nationalversammlung vor.

1903: Die Türkei schließt mit einem Konsortium unter deutscher Leitung einen Vertrag über den Bau der Bagdad-Bahn.

1913: Ein Großfeuer in der ägyptischen Hauptstadt Kairo zerstört über 250 Häuser; viele Menschen kommen ums Leben.

1918: Deutsche Truppenverbände besetzen die finnische Åland-Inselgruppe (Ahvenanmaa).

1918: In Buftea wird ein Vorfrieden zwischen Rumänien und den Mittelmächten unterzeichnet.

1933: Bundeskanzler Engelbert Dollfuß erteilt in einer Rede in Villach dem Parlamentarismus eine entschiedene Absage und betont die Entschlossenheit seiner Regierung, ohne Nationalrat zu regieren.

1933: Bei der letzten deutschen Reichstagswahl unter Teilnahme von mehreren Parteien erhält Hitlers NSDAP 43,9 Prozent der Stimmen und 288 von 648 Abgeordnetenmandaten. Politische Gegner wurden von den Nazis im Wahlkampf massiv eingeschüchtert und unter Druck gesetzt.

1933: In Madrid wird Federico García Lorcas Drama "Bluthochzeit" uraufgeführt.

1943: Die deutsche Filmproduktionsgesellschaft "Ufa" bringt den Film "Münchhausen" von Josef Báky mit Hans Albers in der Hauptrolle heraus.

1948: Bei den Londoner Österreich-Verhandlungen der Alliierten auf der Ebene der Vize-Außenminister akzeptieren die Westmächte die sowjetischen Vorschläge betreffend das ehemalige deutsche Eigentum als Diskussionsbasis, sie widersetzen sich aber den Ansprüchen Moskaus.

1948: Die finnischen Parteien lehnen mehrheitlich den von der Sowjetunion angebotenen Beistandspakt ab und sprechen sich für ein Freundschaftsbündnis ohne militärischen Charakter aus.

1948: Das britische Unterhaus beschließt ein umfangreiches Sozialgesetzgebungspaket, das unter anderem die Krankenversorgung regelt.

1953: In Moskau stirbt im Alter von 73 Jahren der sowjetische Diktator Josef Stalin. Er war seit 1922 KP-Generalsekretär, nach Ausschaltung der innerparteilichen Gegenspieler Alleinherrscher und ab 1941 auch offiziell Regierungschef.

1958: Das in den USA gebaute atomgetriebene U-Boot "Skate" erreicht nach acht Tagen und elf Stunden Tauchfahrt von den USA aus Portland in England.

1963: Das neueste städtische Spezialfahrzeug, ein "Toiletten-Wagen", wird bei der Eröffnung der Wiener Frühjahrsmesse zum ersten Mal vorgestellt. Es handelt sich um einen siebensitzigen "Klo-Bus", der als fahrende Bedürfnisanstalt bei größeren Veranstaltungen im Freien eingesetzt werden kann. Die Kapazität der Behälter reicht für 350 "Sitzungen". Der Betrieb ist auch ohne Kanalanschluss möglich.

1978: Die chinesische Regierung unter Ministerpräsident Hua Guofeng bezeichnet die Sowjetunion als die "gefährlichste Quelle eines neuen Weltkrieges" und verkündet, dass China und die USA "in einigen wichtigen internationalen Fragen nicht wenige Gemeinsamkeiten haben".

1988: In Großbritannien schließen sich die Liberalen mit den von der Labour Party abtrünnigen Sozialdemokraten zur SLD (Social and Liberal Democrats) zusammen.

2003: Der Welt-Anti-Doping-Code wird in Kopenhagen verabschiedet. Das Dokument, welches die Regelungen zu Kontrollen, Verfahren und Sanktionen harmonisiert, wird unter der Führung der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) entwickelt.

2013: Der venezolanische Präsident Hugo Chávez erliegt nach eineinhalbjährigem Kampf seiner Krebserkrankung und stirbt im Alter von 58 Jahren. Die Regierung kündigt Neuwahlen binnen 30 Tagen an und ernennt Vize-Präsident Nicolás Maduro zum interimistischen Staatsoberhaupt.



Geburtstage: Rex Harrison, brit. Schauspieler (1908-1990); Angela Salloker, öst. Schauspielerin (1913-2006); James Tobin, US-Wirtschaftswissenschafter (1918-2002); Roger Bordier, frz. Schriftsteller (1923-2015); Walter Kasper, dt. kathol. Theologe; Präs. des Päpstlichen Rates zur Föderung der Einheit der Christen 2001-2010 (1933); Thomas Prinzhorn, öst. Politiker (1943); Eddy Grant, guyan.-brit. Rock- und Reggaemusiker (1948); Andrew Roy "Andy" Gibb, brit. Popmusiker (1958-1988); Thomas Hermanns, dt. Entertainer (1963).

Todestage: Hippolyte Taine, frz. Philosoph und Historiker (1828-1893); Josef Wissarionowitsch Stalin (eigtl. Dschugaschwili), sowj. Staatsmann georg. Herkunft (1879-1953); Sergej Prokofjew, russ. Komponist (1891-1953); Elisabeth Furtwängler, Witwe von Dirigent Wilhelm Furtwängler (1910-2013); Hans-Christian Blech, dt. Schauspieler (1915-1993); Dieter Pfaff, dt. Schauspieler (1947-2013); Hugo Chávez, venezolan. Präsident (1954-2013).

Namenstage: Dietmar, Theophil, Johannes, Josef, Friedrich, Ruperta, Gerda, Olivia, Amadeus, Zdenko, Ingmar.