5. September 1978: Beginn der Camp-David-Konferenz zwischen US-Präsident Carter, Israels Premierminister Begin und Ägyptens Präsident Sadat

Unter Dienstag, 5. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1848: In Frankfurt am Main beschließt die deutsche Nationalversammlung, dass der von Preußen eigenmächtig mit Dänemark geschlossene Waffenstillstand von Malmö nicht auszuführen ist: Erster Sieg der Linken mit 238 zu 221 Stimmen in der Paulskirche. Das Reichsministerium unter Fürst Karl zu Leiningen muss zurücktreten, nachdem es das Vorgehen Preußens nachträglich gebilligt hatte.

1913: In New York endet der erste internationale Feuerwehrkongress mit Vertretern von 1.200 Feuerwehren.

1938: Die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in der Wiener Schatzkammer aufbewahrten Reichskleinodien des Hl. Römischen Reiches Deutscher Nation werden der Stadt Aachen übergeben. Die Rückgabe erfolgt 1946 durch die amerikanische Besatzungsmacht.

1948: Der ungarische Primas Kardinal József Mindszenty droht in einem Hirtenbrief allen staatlichen Funktionären katholischer Konfession mit Exkommunikation, falls sie die Kirche angreifen.

1958: Mit der Veröffentlichung der englischsprachigen Ausgabe in New York tritt der Roman "Doktor Schiwago" des sowjetischen Schriftstellers Boris Pasternak seinen weltweiten Siegeszug an. (Pasternak wird im Dezember mit dem Literaturnobelpreis geehrt, darf die Auszeichnung jedoch auf staatlichen Druck nicht annehmen).

1968: In Tibet, wo chinesische maoistische Rote Garden im Verlauf der "Großen Proletarischen Kulturrevolution" buddhistische Klöster und Heiligtümer seit 1966 blindwütig zerstört haben, wird ein "Revolutionskomitee" als oberstes Leitungsorgan gebildet. Damit bestehen in allen Provinzen und autonomen Regionen der Volksrepublik China "Revolutionskomitees".

1973: Palästinensische Terroristen überfallen die saudi-arabische Botschaft in Paris und erpressen durch Geiselnahme einen Flug nach Kuwait.

1978: Beginn der Camp-David-Konferenz zwischen US-Präsident Carter, Israels Premierminister Begin und Ägyptens Präsident Sadat.

2008: Das Linzer Computerkunst-Festival "Ars Electronica", das unter dem Thema "A New Cultural Economy" steht, öffnet seine Pforten. Bis 9. September lockt das Festival 35.900 Besucher an.

2013: Parteigründer Frank Stronach sorgt für Empörung, als er in zwei Interviews die Einführung der Todesstrafe für Berufskiller fordert.



Geburtstage: Tommaso Campanella, ital. Philosoph (1568-1639); Ludwig XIV., König von Frankreich (1638-1715); Christoph Martin Wieland, dt. Dichter (1733-1813); Robert von Lieben, öst. Physiker (1878-1913); Sarvepalli Radhakrischnan, ind. Philosoph/Politiker (1888-1975); Rosi Schwaiger, öst. Sängerin (1918-1970); Albert Mangelsdorff, dt. Jazzmusiker (1928-2005); Christine Merthan, öst. Schauspielerin (1943); Benita Ferrero-Waldner, öst. Ex-Politikerin; 2000-2004 Außenministerin (1948); Rose McGowan, US-Schauspielerin (1973).

Todestage: Gert Fröbe, dt. Schauspieler (1913-1988); Rochus Misch, Hitler-Leibwächter (1917-2013); Klaus Rohleder, dt. Schriftsteller (1935-2013).

Namenstage: Roswitha, Albert, Laurentius, Justus, Herkules, Bertin, Gerald, Maria Theresia, Hermine, David.