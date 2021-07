5 Was macht unsere Kinder glücklich?

Braucht es viele Spielsachen? Die Gesellschaft von Geschwistern? Ist Fernsehen wichtiger, oder ein Haustier, oder nette Großeltern - oder reicht einfach nur genug Liebe? Wir haben uns mit Professor Anton Bucher darüber unterhalten, was unsere Kinder wirklich glücklich macht.

Podcast "Glücksmomente"

Anton Bucher ist Philosoph, Pädagoge und Theologe an der Universität Salzburg. Seit Jahrzehnten forscht er über das breite Feld dessen, was uns Menschen glücklich oder unglücklich macht. Die Ergebnisse sind teils durchaus überraschend - auch was Erwachsene und Senioren angeht.