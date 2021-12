500 Euro für den Drittstich? Was Impfanreize jetzt noch bringen

Die SPÖ schlägt vor, mit 500 Euro zum Drittstich zu locken. Ein Gespräch mit Verhaltensökonom Florian Spitzer darüber, ob es trotz anstehender Impfpflicht sinnvoll ist, über Impfzuckerl nachzudenken - und was man dabei beachten sollte.

Herr Spitzer, manche Länder wurden in der Vergangenheit kreativ, um Menschen zum Impfen zu bewegen. Gelockt wurde mit Gratis-Joints, Donuts oder Geld. Was halten Sie von solchen Strategien? Florian Spitzer: Impfanreize haben durchaus das Potenzial, die Impfquote zu steigern. Eine Studie in den USA zeigte zum Beispiel, dass bei 100 Euro die Impfbereitschaft Richtung 80 Prozent gehen könnte, mit 500 Euro würde man gar 90 Prozent der Bevölkerung erreichen. Bei nicht monetären Anreizen wie Wurstsemmel oder Donut sind eher kleinere ...