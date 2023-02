5800 Infektionen am dritten Jahrestag der ersten Corona-Fälle

Am dritten Jahrestag der ersten bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Österreich hat die AGES exakt 5800 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Außerdem kamen im Tagesvergleich 14 Covid-Tote hinzu. Damit hat die Pandemie seit ihrem Ausbruch insgesamt 21.872 Menschenleben gefordert. In Spitälern lagen zum Wochenende 1417 Infizierte, aufgrund des breiten Immunschutzes in der Bevölkerung aber mittlerweile viele nicht mehr ursächlich wegen des Virus.

BILD: SN/APA/AFP/CDC/ALISSA ECKERT/ALISSA In Österreich bisher 21.872 Covid-Tote seit Pandemiebeginn