6. März 2008: Stephan Turnovszky wird von Papst Benedikt zum neuen Weihbischof für die Erzdiözese Wien ernannt

Unter Montag, 6. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1353: Bern wird Mitglied des Bundes der Eidgenossen.

1528: Sultan Suleyman II., der Prächtige, fordert die sofortige Räumung Ungarns durch die habsburgischen Statthalter.

1838: Franz Grillparzers Lustspiel "Weh dem, der lügt!" wird am Burgtheater uraufgeführt. Da das Stück beim Publikum durchfällt, verschließt der verbitterte Autor alle seine noch unveröffentlichten Werke in einer Schublade.

1853: Giuseppe Verdis "La Traviata" kommt in Venedig zur Uraufführung.

1898: China muss den Deutschen das 1897 von diesen besetzte Küstengebiet Kiautschou (Jiaozhou) im Süden der Shandong-Halbinsel für 99 Jahre als Flottenstützpunkt verpachten. 1914 wurde es von der Entente den Japanern übergeben und 1922 an China zurückerstattet.

1918: Im Inneren Marokkos brechen schwere Kämpfe zwischen französischen Kolonialtruppen und Aufständischen aus.

1938: Schwere Auseinandersetzungen zwischen Bundeskanzler Kurt Schuschnigg und dem neuen nationalsozialistischen Innenminister Arthur Seyß-Inquart über die Umsetzung des Berchtesgadener Abkommens (freie NS-Betätigung innerhalb der Vaterländischen Front). Schuschnigg erwägt die Abhaltung einer Volksabstimmung.

1948: Chile und Argentinien schließen einen gegenseitigen Verteidigungspakt zur Unterstützung ihrer Forderungen in der Antarktis. Großbritannien reagiert darauf mit der Bekräftigung des Rechtsanspruchs auf die strittigen Gebiete und die zu den Falkland-Inseln gehörenden "Dependencies".

1953: Einen Tag nach Stalins Tod wird Georgi Malenkow Ministerpräsident der Sowjetunion und KPdSU-Chef. Die Parteiführung muss er aber bereits am 13. September an Nikita Chruschtschow abtreten; als Premier wird er 1955 von Marschall Nikolai Bulganin abgelöst.

1963: Die SPÖ ersucht den seit 1957 amtierenden Bundespräsidenten Adolf Schärf um eine Wiederkandidatur. Er wird bei der Präsidentenwahl am 28. April mit großer Mehrheit im Amt bestätigt, kann die zweite Amtszeit jedoch nicht vollenden; er stirbt im Februar 1965.

1968: Der chinesische Generalstabschef Yang Chengwu wird auf Betreiben radikalmaoistischer Kräfte in den Streitkräften abgesetzt.

1968: Startschuss zum Bau des Euphratdamms in Tabaka (Tabaga), im Zuge dessen der Assad-Stausee entsteht. Die Leistung des Kraftwerks beträgt 800 Megawatt. 1973 wird das Projekt fertiggestellt.

1983: Bei den vorgezogenen Bundestagswahlen in der BRD bekommen CDU/CSU unter Bundeskanzler Helmut Kohl 48,8 Prozent der Stimmen. Die Sozialdemokraten erhalten 38,2 Prozent, die Grünen ziehen erstmals ins Parlament ein.

1988: Britische Sicherheitsbeamte erschießen in Gibraltar drei unbewaffnete Aktivisten der "Irisch-Republikanischen Armee" (IRA). In Nordirland kommt es daraufhin zu schweren Unruhen.

2003: China schließt sich als Ständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrates dem Widerstand Frankreichs und Russlands gegen die Irak-Angriffspläne der USA und Großbritanniens an.

2003: Pakistan stellt eine neue atomwaffentaugliche Mittelstreckenrakete mit einer Reichweite von 750 Kilometern in Dienst.

2008: Der ausgebildete Chemiker Stephan Turnovszky wird von Papst Benedikt zum neuen Weihbischof für die Erzdiözese Wien ernannt. Gleichzeitig nimmt der Heilige Vater das Rücktrittsgesuch von Bischof Helmut Krätzl an.

2008: In einem umstrittenen Öko-Großexperiment wird im amerikanischen Bundesstaat Arizona der Colorado River im Grand Canyon geflutet. Dafür werden die Schleusen des Glen-Canyon-Damms geöffnet und Millionen Liter Wasser fließen vom künstlich geschaffenen Lake Powell in den Grand Canyon. Durch die Aktion erhofft man eine Belebung des Ökosystems. Es ist das dritte Mal, dass der Grand Canyon künstlich geflutet wird.

2018: Wieder einmal wird ein russischer Geheimdienstmann auf britischem Boden Opfer eines Anschlages: Der Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter werden in der englischen Stadt Salisbury mit dem zu Sowjetzeiten entwickelten chemischen Kampfstoff Nowitschok vergiftet. Beide überleben nur knapp, vier Monate später werden zwei Briten ebenfalls mit Nowitschok vergiftet, nachdem sie die offenbar für den Anschlag auf Skripal verwendete Flasche gefunden haben. Diesmal kommt eine Frau ums Leben. Der Fall sorgt für eine neue diplomatische Eiszeit zwischen dem Westen und Russland, das von London für den Anschlag verantwortlich gemacht wird. Moskau weist die Vorwürfe hartnäckig zurück.



Geburtstage: Franz Werner Tamm, öst. Maler (1658-1724); Nagako Kuni, Kaiserin von Japan (Herrschername: Kōjun), Mutter von Kaiser Akihito (1903-2000); Jürgen von Manger, dt. Schauspieler (1923-1994); Erhard Karkoschka, dt. Komponist (1923-2009); Georg Eder, öst. Theologe, Alterzbischof von Salzburg (1928-2015); Anas Schakfeh (Shakfeh), öst. Dolmetscher syrischer Herkunft; 1987-2011 Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) (1943); Jan Kjaerstad, norw. Schriftsteller (1953); Kathleen Anne "Kathy" Kelly; US-irische Sängerin ("Kelly Family") (1963); Smudo (eigtl. Michael B. Schmidt), dt. Rapper, Songwriter ("Die Fantastischen Vier"), Synchronsprecher und Schauspieler (1968).

Todestage: Zacharias Ursinus, dt. Theologe (1524-1583); Philipp Ernst Reclam, dt. Verleger (1876-1953); Pearl (Sydenstricker) Buck (Pseud.: John Sedges), US-Schriftstellerin; Nobelpreis 1938 (1892-1973); Janko (Frh. v.) Musulin, öst. Publizist (1916-1978); Luděk Pachman, tschech. Schachgroßmeister (1924-2003); Cathy Berberian, US-Opernsängerin (1928-1983); John E. Sulston, brit. Biologe; Nobelpreis 2002 (1942-2018); Alvin Lee (eig. Graham Anthony Barnes), brit. Gitarrist (1944-2013).

Namenstage: Fridolin, Nicoletta, Colette, Friedrich, Mechthild, Franziska, Quiriakus, Chrodegang, Nicole.