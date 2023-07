7. Juli 2008: ÖVP-Chef Wilhelm Molterer beendet mit den Worten "Es reicht" die Koalition mit der SPÖ und löst somit Neuwahlen aus - die die ÖVP später verliert

Unter Freitag, 7. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1438: Mit der Pragmatischen Sanktion von Bourges schränkt König Karl VII. den päpstlichen Einfluss auf die französische Kirche stark ein. Der König sichert sich damit ein Mitsprache- und Bestätigungsrecht bei der Besetzung kirchlicher Ämter.

1683: 15.000 Tataren überschreiten als schnelle Vorhut der osmanischen Truppen die Leitha. Kaiser Leopold I. und Kaiserin Eleonore Magdalena verlassen Wien und begeben sich mit dem Hof nach Linz.

1718: Der Sohn von Zar Peter dem Großen, Alexej, stirbt in St. Petersburg, vermutlich an den Folgen der von seinem Vater angeordneten Folter.

1898: Der US-Kongress ratifiziert die Annexion des ehemaligen Königreichs Hawaii, dessen letzte Königin Liliuokalani gestürzt wurde.

1913: Das britische Unterhaus nimmt die "Home Rule"-Vorlage zu mehr Selbstbestimmung für Irland an.

1918: An der Westfront greifen starke amerikanische Einheiten bei Château-Thierry die deutschen Stellungen an.

1918: In Bessarabien bricht eine schwere Cholera-Epidemie aus.

1933: Durch einen Erlass des deutschen Reichsinnenministeriums werden alle Mandate der (bereits am 22. Juni verbotenen) SPD im Reichstag, den Landtagen und Gemeindevertretungen für erloschen erklärt.

1948: Der Ministerrat beschließt eine Sondersteuer zur Aufbringung der Besatzungskosten.

1948: Das Präsidium der rumänischen Nationalversammlung entzieht dem im Dezember 1947 zur Abdankung gezwungenen und ins Exil getriebenen Königs Michael I. die rumänische Staatsbürgerschaft.

1978: Der Nationalrat beschließt mit den Stimmen der allein regierenden SPÖ das "Gesetz über die friedliche Nutzung der Kernenergie" in Österreich.

1978: Wegen der am 1. Juli in Kraft getretenen Lkw-Steuer führen rund 300 österreichische Frächter an fast allen Grenzübergängen Lkw-Blockaden durch (4. bis 7.)

1978: Großbritannien entlässt sein bisheriges Schutzgebiet Salomon-Inseln in die Unabhängigkeit.

1998: Die UNO-Vollversammlung in New York räumt den Palästinensern zusätzliche Privilegien bei allen Debatten und Konferenzen ein.

1998: Der 1993 gewählte, aber vom Militär an der Amtsübernahme gehinderte und eingekerkerte nigerianische Präsident Moshood Abiola stirbt in der Haft an Herzversagen. Es brechen daraufhin schwere Unruhen aus.

2003: Bei den Parlamentswahlen in Mexiko muss die Nationale Aktionspartei von Präsident Vicente Fox eine Niederlage einstecken. Den Sieg erringt die frühere Staatspartei PRI (Partei der Institutionalisierten Revolution).

2008: ÖVP-Chef Wilhelm Molterer beendet mit den Worten "Es reicht" die Koalition mit der SPÖ und löst somit Neuwahlen aus - die die ÖVP später verliert.



Geburtstage: Heinrich Frh. v. Ferstel, öst. Architekt (1828-1883); August Heinrich Euler, dt. Flugpionier (1868-1957); Roberto Caamaño, argent. Pianist (1923-1999); Carlos Thompson (eigtl. Mundin Schaffter), schwz.-argent. Schauspieler und Autor (1923-1990); Patricia Hitchcock, US-Schauspielerin und Filmproduzentin brit. Herkunft (1928-2021); Martin Lüttge, dt. Filmschauspieler (1943-2017); Salvatore "Toto" Cutugno, ital. Liedermacher, Songwriter und Sänger (1943); Luc Bondy, schwz. Regisseur (1948-2015); Vonda Shepard, US-Sängerin und Songwriterin (1963); Jorja Fox, US-Schauspielerin (Serie "CSI") (1968).

Todestage: Thibaut IV. de Champagne, König von Navarra, frz. Lyriker (1201-1253); Alexej Petrowitsch, russ. Thronfolger (1690-1718); Guy de Maupassant, frz. Schriftsteller (1850-1893); Karl-Heinrich Bauer, dt. Chirurg und Krebsforscher (1890-1978); Max Horkheimer, dt. Soziologe und Philosoph (1895-1973); Gustav Manker, öst. Regisseur (1913-1988); Veronika Lake (eiglt. Constance Ockelmann), US-amer. Schauspielerin (1919-1973); Hermann Kahn, US-Zukunftsforscher (1922-1983).

Namenstage: William, Edelburg, Prosper, Willibald, Edda, Guidobald, Firmin, Benedikt, Johannes.