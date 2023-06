7. Juni 1973: Willy Brandt trifft als erster Bundeskanzler der BRD zu einem offiziellen Besuch in Israel ein

Unter Mittwoch, 7. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1933: In Rom paraphieren die Botschafter Englands, Frankreichs und Deutschlands mit Mussolini einen "Vertrag der Verständigung und Zusammenarbeit".

1933: In Paris wird Bertolt Brechts "Die sieben Todsünden der Kleinbürger" mit der Musik von Kurt Weill uraufgeführt.

1948: Eine seit dem 20. April in London tagende Sechsmächtekonferenz schlägt in den "Londoner Empfehlungen" unter anderem die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung in Deutschland und die Bildung einer internationalen Ruhrbehörde vor.

1948: Der tschechoslowakische Staatspräsident Edvard Beneš legt sein Amt nieder. Nachfolger wird Kommunistenchef Klement Gottwald.

1963: Mit "Come On", einer Komposition von Chuck Berry, erscheint die erste Single der "Rolling Stones".

1973: Willy Brandt trifft als erster Bundeskanzler der BRD zu einem offiziellen Besuch in Israel (bis 11. Juni) ein.

1988: Wirbel am Wiener Burgtheater wegen eines Interviews des Direktors Claus Peymann für die deutsche Wochenzeitung "Die Zeit", das von Ensemblemitgliedern als "denunzierend" empfunden wird.

1998: Die Schweizer stimmen in einem Referendum gegen ein Forschungsverbot mit genmanipulierten Tieren und gegen ein Anbauverbot genveränderter Pflanzen.

2003: In Kabul kommen bei einem Angriff auf die internationale Afghanistan-Schutztruppe ISAF vier deutsche Soldaten ums Leben, 29 weitere werden zum Teil schwer verletzt.

2008: Die Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz lockt bis 29. Juni 2,4 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland in die vier heimischen Spielstädte. Die EURO 2008 verläuft laut Polizei großteils friedlich.



Geburtstage: Paul Gauguin, frz. Maler (1848-1903); Charles Mackintosh, schott. Jugendstilarchitekt (1868-1928); Sir John Sealy Townsend, iri. Physiker (1868-1957); James F. Ivory, US-Regisseur (1928); Karin Kathrein, öst. Journalistin, Publizistin, Kulturkritikerin und Theaterwissenschafterin (1938); Prince (eigtl. Prince Roger Nelson), US-Sänger und Komponist (1958-2016); Roberto Alagna, frz. Opernsänger (1963).

Todestage: Friedrich Hölderlin, dt. Dichter (1770-1843); Franz Xaver Gruber, öst. Komponist des Liedes "Stille Nacht, heilige Nacht" (1787-1863); Edwin Thomas Booth, US-Schauspieler (1833-1893); Otto von Fürth, öst. Mediziner und Biochemiker (1867-1938); Agostino Casaroli, ital. Kardinal (1914-1998); Christine Lavant (eigtl. Christine Habernig), öst. Dichterin (1915-1973); Dino Risi, ital. Filmregisseur (1916-2008); Stefan Weber, öst. Rockmusiker (1946-2018); Horst Skoff, öst. Tennisspieler (1968-2008).

Namenstage: Robert, Gottschalk, Eoban, Dietger, Lukretia, Gottlieb, Klothilde, Adolar, Anita, Anna, Petrus, Antonio.