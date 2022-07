8,2 Prozent der Todesfälle durch Cholesterin

Ärzte fordern mehr Prävention gegen Herzkreislauferkrankungen sowie mehr Geld für Therapien.

Die Österreicher sollten ihre Cholesterinwerte besser im Blick haben, sagten Mediziner am Donnerstag bei einem Medientermin in Wien. 8,2 Prozent der vorzeitigen Todesfälle im Land seien laut Zahlen des Instituts für Höhere Studien (IHS) vermeidbar, hieß es. Konkret brauche es dazu das Erreichen der Zielwerte von "bösem Cholesterin" (LDL-Cholesterin). Nötig wären bessere Aufklärung durch Hausärzte, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, und, dass jeder Mensch seine Werte etwa mit einer App abrufen könne. In Summe könnten so 6800 verfrühte Todesfälle verhindert werden. Die IHS-Studie errechnete auch volkswirtschaftliche Kosten von 1,16 Milliarden Euro pro Jahr durch erhöhte Cholesterinwerte.

Wichtigster Risikofaktor für arteriosklerotische Herzkreislauferkrankungen sei neben Rauchen laut Studien erhöhtes LDL-Cholesterin (Low Density Lipoprotein) im Blut, sagte Primar Martin Clodi vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Linz. Es führt zu Ablagerungen an den Gefäßwänden, was in Herz- und Hirnnähe zu Infarkten und Schlaganfällen führen kann.

Die Umstellung von Ernährung und Lebensstil reiche hier nicht, betonte Peter Siostrzonek von der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft: Diese könnten beim LDL "nur bis zu zehn Prozent Reduktion bringen". Daher seien medikamentöse Therapien umso wichtiger, forderten beide Mediziner. Hauptpfeiler im Kampf gegen hohe LDL-Werte seien Statine (Cholesterinsyntheseenzym-Hemmer). Weiters gäbe es "Resorptionshemmer", die die Aufnahme des Cholesterins in den Kreislauf reduzieren, Statin-ähnliche Cholesterinsynthese-Hemmer und PCSK9-Inhibitoren als neue Präparate. Letztere fördern die Cholesterinaufnahme in die Leber und senken ihre Menge im Blut.

Aber: Die Therapietreue der Patienten sei oft mangelhaft, ergänzt Siostrzonek: "Fast 80 Prozent der Österreicher, die ein Ereignis wie einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten, erreichen ihr Therapieziel nicht." Zudem will Clodi, dass von den Krankenkassen mehr Medikamente bezahlt werden: "Es betrifft 15.000 bis 20.000 Patienten, die teurere Medikamente benötigen würden." Das würde rund 2000 bis 3000 Euro pro Person und Jahr mehr kosten, schätzt er.