8. Mai 1978: Reinhold Messner und Peter Habeler bezwingen als erste Menschen ohne Sauerstoffgeräte den Mount Everest

Unter Montag, 8. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1838: Die britischen Sozialisten veröffentlichen ihr Programm "People's Charter", in dem sie das allgemeine und geheime Wahlrecht für Männer über 21 Jahren fordern.

1918: Deutsche Truppen besetzen Rostow am Don.

1918: In Wien endet ein Fußballspiel zwischen Österreich-Ungarn und der Schweiz 5:1.

1948: Erster Kaschmir-Krieg: Pakistanische Truppen greifen an der Seite muslimischer Rebellen in die Kämpfe gegen die indische Armee ein.

1958: Ein Eisenbahnunglück bei Rio de Janeiro fordert mehr als 150 Tote und 300 Verletzte.

1968: In Moskau erörtern die Führer der UdSSR, Bulgariens, der DDR, Ungarns und Polens die Lage in der Tschechoslowakei, wo KP-Reformer unter dem neuen Parteichef Dubček einen Liberalisierungskurs steuern ("Prager Frühling").

1978: Reinhold Messner und Peter Habeler bezwingen als erste Menschen ohne Sauerstoffgeräte den Mount Everest.

1988: Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand wird für eine zweite siebenjährige Amtsperiode wiedergewählt. In der Stichwahl schlägt er mit mehr als 54 Prozent der Stimmen seinen Herausforderer, den Neogaullisten-Chef Jacques Chirac.

2018: Die USA ziehen sich trotz des massiven Widerstands europäischer Partner aus dem Atomdeal mit dem Iran zurück. US-Präsident Donald Trump erklärt, das 2015 in Wien abgeschlossene Abkommen sei ungeeignet, Teheran vom Bau der Atombombe abzuhalten. Die im Rahmen des Abkommens ausgesetzten Sanktionen sollen in voller Härte wieder zum Tragen kommen. Teheran hält vorerst am Atomabkommen fest, ebenso wie die übrigen Vertragspartner Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und China.



Geburtstage: Henri Dunant, schweiz. Humanist und Mitgründer des Internationalen Roten Kreuzes (1828-1910); Fernandel (eig. Fernand Contandin), frz. Filmkomiker (1903-1971); Wilhelm Holczabek, öst. Mediziner (1918-2001); Pat Barker, brit. Schriftstellerin (1943); Roddy Doyle, irischer Schriftsteller (1958).

Todestage: Paul Gauguin, frz. Maler (1848-1903); Heimrad Bäcker, öst. Lyriker (1925-2003); Bryan Forbes, brit. Regisseur (1926-2013); Luigi Malerba, ital. Schriftsteller (1927-2008); Jeanne Cooper, US-Schauspielerin (1928-2013).

Namenstage: Friedrich, Ida, Wiro, Désirée, Ulrich, Klara, Michael, Wolfhild, Ulrike, Victor.