80 Jahre LSD: Horrordroge oder Wundermittel?

Vor 80 Jahren entdeckte ein Chemiker die Wirkung von LSD und sah dessen Potenzial als Medikament. Aber der Missbrauch brachte LSD in Verruf. Das soll nun korrigiert werden.

Der Entdecker des Rauschmittels beschrieb seinen ersten und zufälligen LSD-Trip später als "wunderbares Erlebnis". Der Schweizer Chemiker Albert Hofmann war überzeugt vom Heilmittelpotenzial. Aber als Hippies in den 1960er-Jahren LSD-Trips als Flucht vor dem Alltag propagierten, kam der Niedergang. Horrorgeschichten von Mord und Suizid im LSD-Rausch machten Schlagzeilen. Ende der 60er-Jahre wurde LSD in den USA und dann weltweit verboten. 80 Jahre nach Hofmanns erstem LSD-Trip ist das wissenschaftliche Revival aber nun in vollem Gang.

Felix Müller, Leiter des klinischen Forschungsbereichs für substanzgestützte Therapie an der Uni Basel, konnte 2022 in einer Studie zeigen, dass zwei Dosen LSD Ängste anhaltend lindern können. Vergangenen Freitag wurde außerdem eine weitere Studie in Basel vorgestellt, wonach zwei moderate bis hohe Dosen von LSD bei mittel- bis schwergradiger Depression die Symptome lindern können. "Ebenso läuft eine Studie mit Patienten mit Clusterkopfschmerzen, einer heftigen neurologischen Krankheit, bei der Patienten bei einer Attacke von maximal vorstellbarem Schmerz berichten", sagte Müller.

Die Fachzeitschrift "Cell" sprach 2020 von der "psychedelischen Revolution" in der Psychiatrie. Es geht dabei um Halluzinogene, die Wahrnehmungsveränderungen hervorrufen, wie etwa Psilocybin, der aktive Wirkstoff der "Zauberpilze", oder LSD. Renommierte Hochschulen wie die Johns-Hopkins-Universität in den USA und das Imperial College in London richteten Zentren für Psychedelikaforschung ein. Bei der Eröffnung in London sprach der Chef, Robin Carhart-Harris, 2019 von "einem der aufregendsten Gebiete der medizinischen Wissenschaft".

Bei psychischen Krankheiten hätten diese Halluzinogene Vorteile gegenüber herkömmlichen Medikamenten, sagte Müller: "Psychopharmaka behandeln eher Symptome. Sie müssen jeden Tag eingenommen werden und wenn man sie absetzt, ist die Krankheit oft wieder da. Halluzinogene wirken eher wie eine Psychotherapie." Nach der Einnahme von LSD berichteten die meisten Menschen von einer schärferen Wahrnehmung in der Außenwelt und im Inneren, also auch bei Gefühlen. Für viele Patienten sei die Behandlung aber auch anstrengend. "Es ist oft so, dass man sich mit schwierigen Teilen der eigenen Psyche auseinandersetzen muss, dass etwa Ängste auftauchen."

Die Forschung mit Psilocybin sei weiter als die mit LSD - vermutlich, weil der Wirkstoff nicht so verschrien war wie LSD, glaubt Müller. Studien legten jedoch nahe, dass es in der Wirkung praktisch keinen Unterschied zwischen beiden gebe. "LSD wirkt aber bei sehr viel kleineren Dosen", sagt er. 200 Mikrogramm reichten für eine Wahrnehmungsveränderung für die Dauer von neun bis 14 Stunden. Bei Psilocybin würden bis zu 30 Milligramm gegeben, die Wirkung halte vier bis sieben Stunden an. "Menschen, die mit Psilocybin und LSD Erfahrung gemacht haben, berichten, dass die Wirkung von LSD einen längeren Ausklang hat - das könnte aus psychotherapeutischer Sicht ein Vorteil sein."

Rückblende ins Jahr 1943: Albert Hofmann sucht in seinem Labor nach einem Mittel zu Kreislaufstabilisierung. Er kreiert mit einer Säure, die er aus dem Pilz Mutterkorn gewonnen hat, Lysergsäurediethylamid - kurz: LSD. Hofmann kommt aber nicht recht weiter. Am 16. April muss er versehentlich etwas LSD über seine Fingerspitzen zu sich genommen haben, und plötzlich stellt er eine Bewusstseinsänderung fest. Hofmann berichtet später: "Was immer ich mir vorstellte, war bildhaft vor mir, tief beglückend." Als er das Experiment am 19. April wiederholt, passiert Schreckliches: Er nimmt eine zu hohe Dosis ein und erlebt einen Horrortrip, bei dem seine Nachbarin ihm als bösartige Hexe erscheint und Möbelstücke bedrohliche Formen annehmen.

Hofmann ist von dem Potenzial seiner Entdeckung bei richtiger Dosierung überzeugt. Sein Arbeitgeber, der Pharmakonzern Sandoz, macht daraus ein Medikament, das in der Psychotherapie, bei Alkoholsucht und als Stimmungsaufheller bei Schwerkranken zum Einsatz kommt. Doch dann beginnt der Freizeitkonsum. Halluzinogene machen zwar anders als Heroin oder Kokain nicht abhängig und sind körperlich unbedenklich, wie Müller sagt, aber nach vielen Schlagzeilen über Gewaltexzesse im LSD-Rausch wird der Konsum verboten, die Forschung schläft ein.

Hofmann, der 2008 im Alter von 102 Jahren starb, äußerte sich in seinem Buch "LSD - mein Sorgenkind" traurig über den Missbrauch von LSD als Partydroge. "Es hat mir offene Augen und innere Empfindlichkeit für das Wunder der Schöpfung gegeben, und dafür bin ich meinem Schicksal dankbar", sagte er an seinem 100. Geburtstag.

Der heutige Rummel um Halluzinogene könne Probleme bringen, befürchtet Müller: "Manche betrachten sie als Wundermittel. Man muss aber aufpassen, dass es nicht in eine Glorifizierung kippt." Müllers Angaben zufolge arbeiten zwei US-Pharmafirmen an Psilocybin- und LSD-Medikamenten. Bis zur Marktreife dürfte es jedoch noch Jahre dauern.