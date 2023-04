9. April 2003: Irak-Krieg: US-Militärs erklären Saddam Husseins Herrschaft in Bagdad für beendet

Unter Sonntag, 9. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

193: Kaiser Septimius Severus erhebt Carnuntum zur Colonia, dem höchstmöglichen Rang einer Provinzhauptstadt.

1388: In der Schlacht bei Näfels besiegen Glarner und Schwyzer ein österreichisches Heer.

1808: Kriegserklärung Österreichs an Frankreich und dessen Vasallenstaat Bayern.

1928: Die (1923 gegründete) Türkische Republik vollzieht unter Präsident Mustafa Kemal Atatürk die völlige Trennung von Staat und Religion.

1928: In Pasadena im US-Staat Kalifornien wird Eugene O'Neills Drama "Und Lazarus lachte" uraufgeführt.

1933: Die österreichische Fußball-Nationalelf - seit 1931 als "Wunderteam" gefeiert - verliert gegen die Tschechoslowakei 1:2. Damit geht eine beispiellose zweijährige Siegesserie zu Ende.

1938: Anlässlich des "Tages des Großdeutschen Reiches" spricht NSDAP-Führer und Reichskanzler Adolf Hitler in der Nordwestbahnhalle in Wien und richtet einen Generalappell an die Wähler. Hitler erklärt: "Diese Stadt ist in meinen Augen eine Perle! Ich werde sie in eine Fassung bringen, die einer Perle würdig ist." Außerdem findet die Wahlkampagne für die Volksabstimmung, welche unter der Devise "Ein Volk - ein Reich - ein Führer" steht, ihren Abschluss.

1943: Das KZ Lublin-Majdanek wird von der nazideutschen Besatzungsmacht in Polen zu einem Vernichtungslager ausgeweitet. Hier werden 360.000 Menschen, überwiegend Juden, umgebracht.

1948: In Thailand übernimmt Feldmarschall Phibun Songkram, der 1947 geputscht hatte, selbst das Amt des Regierungschefs.

1978: In Mogadischu scheitert ein Putschversuch gegen den Militärdiktator von Somalia, General Mohammed Siad Barre.

1998: Bei einer Massenpanik kommen in Mekka in Saudiarabien 118 muslimische Pilger ums Leben.

2003: Die Schwierigkeiten bei Grundig Deutschland greifen auf Österreich über. Im TV-Werk Wien wird die Produktion eingestellt, am 26. Mai wird das Werk geschlossen.

2003: Irak-Krieg: US-Militärs erklären Saddam Husseins Herrschaft in Bagdad für beendet. Zahlreiche Einwohner strömen jubelnd auf die Straßen, Statuen des Diktators werden vom Sockel gestürzt. Es kommt zu Massenplünderungen in der Hauptstadt.

2008: Der österreichische Nationalrat ratifiziert den Reformvertrag der EU. Die Mandatare von SPÖ, ÖVP und Grünen geben nach achtstündiger Debatte in Anwesenheit von Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) und Außenministerin Ursula Plassnik (ÖVP) ihre Zustimmung. Ein FPÖ-Antrag über eine Volksabstimmung wird erwartungsgemäß abgelehnt.

2008: Tennis-Spielerin Daniela Klemenschits erliegt im Alter von 25 Jahren im Landeskrankenhaus Salzburg ihrer Krebserkrankung. Auch ihre Zwillingsschwester Sandra, mit der sie bis zum Jahr 2006 Österreichs stärkstes Tennis-Doppel gebildet hatte, leidet an derselben Krankheit. Nach ihrer Genesung tritt Sandra Klemenschits im Juli 2008 beim WTA-Turnier in Bad Gastein erstmals wieder bei einem Profi-Wettbewerb an.



Geburtstage: Helene Lange, dt. Frauenrechtlerin (1848-1930); Therese Neumann, gen. v. Konnersreuth, angebl. stigmatisiert (1898-1962); Julius Patzak, öst. Kammersänger (1898-1974); Paul Robeson, US-Sänger (1898-1976); Jean-Paul Belmondo, frz. Filmschauspieler (1933-2021); Gian-Maria Volonté, ital. Schauspieler (1933-1994); Viktor Stepanowitsch Tschernomyrdin, russ. Politiker (1938-2010).

Todestage: François Rabelais, frz. Schriftsteller (1494-1553); Jorge Oteiza, span. Bildhauer (1908-2003); José Luis Sampedro, span. Autor (nach anderen Angaben 8. 4.) (1917-2013); Daniela Klemenschits, öst. Tennisspielerin (1982-2008).

Namenstage: Waltraud, Hugo, Bogislaus, Konrad, Kasilda, Demetrius, Maria, Thomas, Gundegar.