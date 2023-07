9. Juli 1993: Der Nationalrat beschließt die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunkmonopols

Unter Sonntag, 9. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1763: Unter dem Namen "Kaiserliches Hoftheater" wird der Neubau des 1761 abgebrannten Wiener Kärntnertortheaters eröffnet.

1813: In der Zeitung "Liverpool Mercury" erscheint die erste wöchentliche Schachspalte.

1923: In Lausanne einigen sich die Siegermächte des Ersten Weltkriegs mit der Türkei über die Räumung von Konstantinopel (Istanbul) durch die britischen Besatzungstruppen.

1938: In Nowosibirsk wird Alexej Arbusows Drama "Tanja" uraufgeführt, das den Autor in der Sowjetunion schlagartig bekannt macht.

1943: Britische Flugzeuge werfen 1.300 Tonnen Bomben auf die deutsche Stadt Gelsenkirchen ab.

1948: In San Francisco nimmt die Generalversammlung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) die Konvention über Syndikatsfreiheit an.

1958: Es wird bekannt, dass der ehemalige KZ-Arzt von Buchenwald, Hans Eisele, der wegen hundertfachen Mordes verhaftet werden sollte, sich nach einer Warnung dem Zugriff der deutschen Polizei entziehen und nach Ägypten flüchten konnte.

1958: In China erlässt Staats- und Parteichef Mao Zedong eine Direktive für eine Massenkampagne zur Propagierung der Überlegenheit der Laienkunst über die Berufskunst.

1963: In London wird das Abkommen über die Gründung der Föderation Malaysia unterzeichnet. Sie umfasst die malaiischen Fürstenstaaten, Singapur, sowie Nordborneo und Sarawak.

1978: Mit ihrem Sieg über die US-Amerikanerin Chris Evert beginnt die Tschechin Martina Navratilova ihren Wimbledon-Siegeszug. Zwölf Jahre gehört sie zur Tennisweltspitze.

1988: In der DDR betont die SED-Führung die Eigenständigkeit jeder kommunistischen Partei und lehnt Reformen nach sowjetischem Muster ab.

1988: In Wien erhalten die pakistanische Politikerin Benazir Bhutto, Nicaraguas Vizepräsident Sergio Ramirez und der ecuadorianische Bischof Leonidas Proaño den Kreisky-Menschenrechtspreis.

1993: Die sieben führenden westlichen Industriemächte (G-7) einigen sich auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Tokio auf eine verstärkte Russland-Hilfe.

1993: Der Nationalrat beschließt die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunkmonopols.

2003: Mit dem Ermächtigungsgesetz für die Ratifikation des Beitrittsvertrages macht der Nationalrat den Weg zur EU-Erweiterung frei.

2003: US-Präsident George W. Bush gibt zu, dass Erklärungen seiner Regierung über frühere irakische Versuche, sich im Ausland Uran für die Atomwaffenproduktion zu beschaffen, nicht zutreffend waren.

2003: Ärzten des Wiener Allgemeinen Krankenhauses gelingt die weltweit erste erfolgreiche Zungentransplantation. Ein 42-jähriger Mann unterzieht sich der 14-stündigen Operation, da er an einen bösartigen Tumor an Zunge und Kiefer leidet.

2018: Ein womöglich richtungweisendes Urteil wird am Wiener Landesgericht gefällt. Ein lebensmüder Autofahrer, der am 3. Jänner 2018 bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall zwei Menschenleben ausgelöscht hat, wird wegen Mordes schuldig erkannt und zu zehn Jahren Haft verurteilt. Zudem wird er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Die Geschworenen folgen mit deutlicher Mehrheit der Anklage, derzufolge der 34-Jährige den Tod eines Vespa-Lenkers und dessen Beifahrers bewusst in Kauf genommen habe.



Geburtstage: Ferdinand II., röm.-dt. Kaiser (1578-1637); Gustav Noske, dt. Politiker (1868-1946); Marcel Delannoy, frz. Komponist (1898-1962); Harald Reinl, öst. Filmregisseur (1908-1986); Georg Picht, dt. Religionsphilosoph (1913-1982); Kurt Dieman (eigtl. Dichtl), öst. Opern-, Operetten- und Wienerliedersänger, Autor, Regisseur (1923-2009); Federico Bahamontes, span. Ex-Radrennfahrer (1928); Elem Germanowitsch Klimow, russ. Regisseur (1933-2003); Oliver Sacks, brit. Autor und Neurologe (1933-2015); Brian (Mannion) Dennehy, US-Schauspieler (1938-2020); Robert Gratzer, öst. Schriftsteller, Journalist und Verleger (1948-2004); Mark Medlock, dt. Sänger, Sieger von "Deutschland sucht den Superstar" (1978).

Todestage: Karoline Pichler (geb. v. Greiner), öst. Schriftstellerin (1769-1843); Gabriel Scott (eigtl. Holst Jensen), norw. Dichter (1874-1958); Hans Günter Winkler, dt. Springreiter (1926-2018); Franz Fassbind, schweiz. Autor (1919-2003).

Namenstage: Gottfried, Veronika, Agilolf, Wigfried, Zyrillus, Thekla, Luise, Anatolia, Vera, Vroni, Hermine.