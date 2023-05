9. Mai 1993: In der 180-jährigen Geschichte Paraguays finden die ersten freien Wahlen statt. Zum ersten zivilen Staatsoberhaupt wird Juan Carlos Wasmosy gewählt

Unter Dienstag, 9. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1688: In Potsdam stirbt nach 48-jähriger Regentschaft der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg im Alter von 68 Jahren.

1898: Die obere Wientallinie und die Gürtellinie der Wiener Stadtbahn werden fertiggestellt.

1903: In Wien findet die Uraufführung der Operette "Frühlingsluft" von Josef Strauß statt.

1923: In München wird Bertolt Brechts Drama "Im Dickicht der Städte" uraufgeführt.

1933: In Berlin wird der Film "Ein Lied geht um die Welt" mit dem jüdischen Tenor Josef Schmidt uraufgeführt.

1948: Die Tschechoslowakei erhält eine volksdemokratische Verfassung. Staatspräsident Edvard Beneš tritt daraufhin im Juni zurück; sein Amt übernimmt KP-Chef Klement Gottwald.

1958: Im Unteren Belvedere in Wien wird das Österreichische Barockmuseum eröffnet.

1958: Nach der Ermordung eines oppositionellen Journalisten und dem Versuch von Staatspräsident Camille Chamoun, durch eine Verfassungsänderung die Verlängerung seiner Amtszeit zu erzwingen, brechen im Libanon mehrwöchige bürgerkriegsähnliche Unruhen aus, die erst durch eine Intervention US-amerikanischer Marineinfanterie beendet werden.

1968: Neuerliche schwere Krawalle im Pariser Studentenviertel Quartier Latin. In der Nacht auf den 10. werden mehr als 900 Personen verletzt.

1978: Im Zentrum von Rom wird im Kofferraum eines Autos die Leiche des am 16. März von den "Roten Brigaden" entführten und später erschossenen christdemokratischen Parteivorsitzenden und Ex-Ministerpräsidenten Aldo Moro gefunden.

1988: In Belgien kehren die Sozialisten nach sieben Jahren Opposition auf die Regierungsbank zurück. Bildung eines Mitte-Links-Kabinetts unter dem Christlichsozialen Wilfried Martens.

1993: In der 180-jährigen Geschichte Paraguays finden die ersten freien Wahlen statt. Zum ersten zivilen Staatsoberhaupt wird Juan Carlos Wasmosy gewählt (bis 1998).

2013: Nach 139 Tagen Geiselhaft sind der im Jemen entführte Österreicher Dominik N. und ein finnisches Ehepaar wieder frei. Der 26-Jährige Wiener war gemeinsam mit den Finnen im Dezember des Vorjahres in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa entführt worden. Vermittelt wurde die Freilassung der Entführten von Jemens Nachbarstaat Oman, Lösegeldzahlungen werden von allen Seiten dementiert.



Geburtstage: Rudolf Mosse, dt. Verleger (1843-1920); José Ortega y Gasset, span. Philosoph und Schriftsteller (1883-1955); Miltiades Caridis, griech. Dirigent (1923-1998); Colin Chapman, brit. Rennwagen-Konstrukteur (nach anderen Angaben 19. 5.) (1928-1982); John Victor "Rhino" Edwards, brit. Musiker (Status Quo) (1953); Hardy Krüger jr., dt. Schauspieler (1968); Bebe, span. Musikerin (1978).

Todestage: Rudolf Beer, öst. Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor; 1921-1924 Direktor des Raimundtheaters, 1924-1932 Direktor des Volkstheaters (1885-1938); Aldo Moro, ital. Politiker (1916-1978); Walter Helmut Koschatzky, öst. Kunsthistoriker (1921-2003); Ottavio Missoni, ital. Modeschöpfer (1921-2013); Per Kirkeby, dän. Künstler (1938-2018); Peter Sehr, dt. Regisseur (1951-2013); Andrew Simpson, brit. Segler (1976-2013).

Namenstage: Beatus, Volkmar, Hiob, Otto, Theresia, Roderich, Gregor, Dominikus, Ottokar, Carola, Lina, Karoline.