Abschluss der UNO-Wasserkonferenz: Appell von Guterres

Zum Ende der Wasserkonferenz in New York nimmt UNO-Generalsekretär António Guterres die Länder beim Kampf gegen Trinkwasserknappheit in die Pflicht. Alle Hoffnung für die Menschheit hinge davon ab, einen neuen Kurs einzuschlagen: "Sie hängt davon ab, dass die wegweisenden integrativen und handlungsorientierten Verpflichtungen, die von den Mitgliedstaaten und anderen auf dieser Konferenz eingegangen wurden, realisiert werden."

BILD: SN/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD Guterres appellierte an Länder zum Wassergipfel, aktiv zu werden