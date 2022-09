Abwehr in einem Atemzug: Welche Vorteile haben Coronaimpfstoffe zum Inhalieren?

China hat als erstes Land weltweit einen Coronaimpfstoff zugelassen, der nicht gespritzt, sondern inhaliert wird. Welche Vorteile bringen solche Vakzine und wann könnte es sie hierzulande geben?

Ein Nadelstich ist nicht nötig: Die chinesische Arzneimittelbehörde hat am Montag grünes Licht für ein Coronavakzin zum Inhalieren gegeben, das vom Unternehmen CanSino Biologics entwickelt wurde. Wann das Vakzin der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein wird, teilte das Unternehmen nicht mit. Könnte es auch in Österreich in absehbarer Zukunft ein solches Vakzin zum Inhalieren geben?

CanSino ist ein vektorbasierter Impfstoff

Bei CanSino handelt es sich um ein vektorbasiertes Vakzin. Ähnlich wie etwa beim russischen Impfstoff Sputnik enthält ...