ACR-Forschungsnetzwerk erreichte 2022 einen Umsatz von 69 Millionen Euro

Mit einem Gesamtumsatz von 69 Millionen Euro im Jahr 2022 hat das mittelständische Forschungsnetzwerk ACR (Austrian Cooperative Research) seinen Umsatz gegenüber 2021 um 2,6 Millionen Euro steigern können.

Die zwei neuen Institute, das Zentrum für soziale Innovation (ZSI) und das Österreichische Institut für Verpackungswesen (OeIV), die Mitte 2022 hinzukamen und das Netzwerk auf insgesamt 19 Forschungsinstitute erweitern, sind laut Aussendung hier noch nicht einberechnet.

Von einem kurzzeitigen, krisenbedingten Einbruch 2020 habe sich das Forschungsnetzwerk rasch wieder erholt und entwickle sich seitdem stabil positiv, hieß es. Insgesamt wurden vom ACR-Netzwerk im Vorjahr 10.600 Kunden betreut, davon 2.500 Neukunden. Es wickelte 1.540 Forschungsprojekte ab und leistete rund 32.500 Stunden an gemeinnütziger Arbeit für die Wirtschaft. Die ACR zählt 724 Beschäftigte.

Die 1954 als "Vereinigung der kooperativen Forschungsinstitute der gewerblichen Wirtschaft Österreichs" gegründete ACR ist die Dachorganisation für außeruniversitäre Institute, die angewandte F&E speziell für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) betreiben. Der Anteil der KMU an den Kunden der ACR liegt bei rund drei Viertel, von 10.600 Kunden sind 7.700 KMU. "Die ACR ist damit einer der größten und wichtigsten Forschungspartner für KMU in Österreich", sagte ACR-Präsidentin Iris Filzwieser in einer Aussendung. Mit dem Forschungsnetzwerk finden KMU, so Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) in der Aussendung, "einen bestens geeigneten Ansprechpartner und einen wichtigen Übersetzer von Forschungsergebnissen, um diese in geschäftsfähige Innovationen zu verwandeln."