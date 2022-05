Afrika fühlt sich bei der Impfstoffproduktion im Stich gelassen

Seit Ausbruch der Pandemie arbeitet der Kontinent auf Hochtouren daran, seine eigene Impfstoffproduktion aufzubauen. Nun könnte sie anlaufen. Einzig: Es fehlen die Bestellungen.

"Verärgert". So beschreibt Stavros Nicolaou die Gefühlslage eines ganzen Kontinents. Nicolaou ist leitender Angestellter für Handel bei Aspen, dem größten Pharmakonzern afrikanischen Ursprungs. Das Unternehmen galt mit seiner Produktionsanlage in der südafrikanischen Hafenstadt Gqeberha (ehemals Port Elizabeth) als Hoffnungsträger, was Afrikas Kampf gegen das Coronavirus betrifft. Im Jahr 2020 unterzeichnete Aspen einen Vertrag mit Johnson & Johnson über das sogenannte Fill-and-Finish seines Impfstoffs, die letzten wichtigen Schritte in der Produktionskette. Später erhielt der südafrikanische Konzern die Lizenz, das Serum unter ...