Afrikanische Staaten beraten zu Ebola-Ausbruch in Uganda

Mit Blick auf den Ebola-Ausbruch in Uganda haben mehrere afrikanische Staaten über das weitere Vorgehen beraten.

Vertreter von elf afrikanischen Ländern, des ugandischen Gesundheitsministeriums und der Weltgesundheitsorganisation WHO trafen sich in der Hauptstadt Kampala zu einem Notfalltreffen. Im Rahmen der Gespräche bestätigte die ugandische Gesundheitsministerin Jane Ruth Aceng, dass mittlerweile auch in Kampala ein bestätigter Todesfall nach einer Ebola-Infektion verzeichnet wurde.

Der Patient hatte sich im Bezirk Mubende, dem Epizentrum des Ausbruchs, angesteckt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Von dort floh der Mann jedoch und schlug sich mit falschem Namen bis zur rund 150 Kilometer entfernten Hauptstadt durch. Dort verstarb der Mann wenig später.

Mittlerweile ist die Zahl der Todesfälle nach einer Ebola-Infektion auf 17 gestiegen. Laut der letzten veröffentlichten Zahlen des ugandischen Gesundheitsministeriums vom vergangenen Sonntag sei die Zahl der Infektionen insgesamt auf 48 gestiegen. 14 Fälle seien unter Beobachtung und bislang nicht bestätigt. Der Ausbruch war bekannt geworden, nachdem ein 24-jähriger Mann Ende September gestorben war. Nach seinem Tod wurde bei dem Patienten die seltene Sudan-Variante des Virus nachgewiesen.

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC teilte am Mittwoch mit, den Ausbruch genau im Blick zu halten. Auf Grund der geringen Fallzahlen geht die Behörde allerdings nur von einem lokalen Infektionsgeschehen aus. Eine Einreisekontrolle von Reisenden aus Uganda empfahl die Behörde daher nicht. Allerdings sollten sich alle Reisenden nach Uganda an die Sicherheitsvorkehrungen des ugandischen Gesundheitsministeriums halten, um eine Infektion zu verhindern.