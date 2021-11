Akademie der Wissenschaften fördert 193 Jungforscher mit 21 Mio. Euro

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) fördert 193 Jungforscher und -forscherinnen mit mehr als 21 Mio. Euro.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und ÖAW-Präsident Anton Zeilinger begrüßten Mittwochabend bei einem Festakt die neuen Stipendiaten der Jahre 2019 und 2020. Sie wurden in einem internationalen Peer-Review-Verfahren aus rund 720 Anträgen ausgewählt. Im Vorjahr war die jährliche Stipendienverleihung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Die Jungforscher können mit den aus Mitteln des Bildungsministeriums geförderten Stipendien in den kommenden Jahren ihre Projekte aus den Bereichen der Natur- und Lebenswissenschaften, Medizin sowie Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften realisieren. 2019 lag der Frauenanteil unter den Stipendiaten bei 50 Prozent, 2020 bei 60 Prozent.

Insgesamt 154 Stipendiaten wurden in das Doktoratsprogramm DOC aufgenommen, zwölf DOC-team-Stipendien erhalten Forscher, die in interdisziplinären Gruppen arbeiten. 17 Stipendien wurden im Rahmen eines von der Nationalstiftung finanzierten Programms zur Förderung von Post-Docs aus den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften vergeben. Zehn weitere Post-Docs können mit einem von der Max Kade-Stiftung geförderten Stipendium Forschungsarbeiten in den USA durchführen.