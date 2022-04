Akademie feiert 175er mit neuem Campus und Forschungsnacht

Neuer "Campus Akademie" in der Wiener Innenstadt wird eröffnet. Zahlreiche Vermittlungsaktivitäten im Jubiläumsprogramm.

Am 14. Mai 1847 unterzeichnete Kaiser Ferdinand I. den Antrag von Staatskanzler Clemens Fürst Metternich zur Gründung einer Akademie der Wissenschaften nach Vorbildern wie der Royal Society oder der Académie française. Ihren 175. Geburtstag feiert die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), die größte außeruniversitäre Grundlagenforschungseinrichtung des Landes, im Mai mit der Eröffnung ihres neuen Innenstadt-Campus, einer Ausstellung und Vermittlungsaktivitäten.

Unter dem Motto "Wir entdecken Zukunft. Seit 175 Jahren" wird einen Monat lang gemeinsam mit der Öffentlichkeit gefeiert. Als Höhepunkt nennt die ÖAW die Eröffnung des neuen "Campus Akademie", der vom ÖAW-Hauptgebäude am Dr. Ignaz Seipel-Platz über das Alte Universitätsviertel zwischen Bäckerstraße und Postgasse bis zur ehemaligen Postsparkasse reicht und nach umfassenden Sanierungsarbeiten Raum für Wissenschaft, Forschung und den Dialog mit der Öffentlichkeit in historischen Baujuwelen bietet. Die offizielle Eröffnung ist am 11. Mai, am 15. Mai werden Führungen für Besucherinnen und Besucher geboten.

Eines der Highlights dabei ist die revitalisierte Bibliothek der Alten Universität mit ihrem spätbarocken Deckenfresko. Der 240 Quadratmeter große Saal wurde nach Aufhebung des Jesuitenordens 1773 zur Universitätsbibliothek, wechselte Anfang des 20. Jahrhunderts zur Postsparkasse und war dann jahrelang Tischtennishalle für den Polizeisportverein. Dort ist vom 11. Mai bis 2. Juni die Ausstellung "7 Erdteile, 7 Weltmeere" zu sehen, die Schätze aus der Kartensammlung und dem Phonogrammarchiv der ÖAW präsentiert. Zudem wird mit dem Campus der ehemalige Garten der Jesuiten zwischen den alten Uni-Gebäuden und der Jesuitenkirche für die Öffentlichkeit geöffnet.

Zwischen 17. und 19. Mai werden gemeinsam mit der KinderuniWien drei Tage lang Science Workshops sowie Vorlesungen angeboten, bei denen Schulklassen in verschiedene wissenschaftliche Themen hineinschnuppern können. Die "Lange Nacht der Forschung" am 20. Mai nutzt die Akademie, um von 17 bis 23 Uhr ihren gesamten Campus mit 40 Mitmachstationen zu bespielen. Zudem kann man im Mai und Juni bei "Science Tours" die Arbeit von ÖAW-Instituten aus nächster Nähe erleben.

Zum Jubiläum sind zudem zwei Publikationen erschienen: Das Buch "Sapere Aude" der Historiker Herbert Matis und Arnold Suppan erzählt die Geschichte der Akademie von 1918 bis heute, während die von den Historikern Johannes Feichtinger und Brigitte Mazohl herausgegebene dreibändige "Neue Akademiegeschichte" bis in das Gründungsjahr 1847 zurückgeht.