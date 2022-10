Aktuelle Coronawelle hat Plafond erreicht

Eine Rückkehr zur Maskenpflicht steht zumindest in den nächsten Tagen nicht bevor. Rauch: "Reines Starren auf Inzidenz nicht mehr hilfreich".

Wovon hängt es ab, ob und wann die Maskenpflicht wieder eingeführt wird? Gesundheitsminister Johannes Rauch (G) erklärte Mittwochabend bei einem Hintergrundgespräch, dass das "reine Starren auf die Inzidenz nicht mehr hilfreich" sei. Es komme nicht auf einen einzelnen Parameter an, sondern auf eine Gesamtbetrachtung. "Es gibt nicht die eine Zahl, es gibt nicht das eine Beurteilungskriterium." In die Gesamtbeurteilung würden die Inzidenzen, die Covid-Datenregister in den Spitälern, der Impfstatus der Bevölkerung, die Immunitätslage, das Abwassermonitoring, das derzeit weiter ausgebaut werde, ...