Alkohol erhöht Antibiotikaproduktion von Bakterien

Bakterien stellen viele Antibiotika her, aber nur in Kleinstmengen für den Eigengebrauch, um Konkurrenz auszuschalten. Macht man sie mit Alkohol gefügig, erhöhen sie die Antibiotikaproduktion drastisch, berichtet der Wiener Biotechnologe Sergey Zotchev im Fachmagazin "Microbiology Spectrum". Imitiert man den "Alkoholschock" durch Ausschalten eines Hemmsignals in den Bakterien, steigt sie sogar über tausendfach, erklärt er in einer Aussendung des Wissenschaftsfonds (FWF).

BILD: SN/APA/DPA/DANIEL BOCKWOLDT Bakterien müssen mit Alkohol gefügig gemacht werden