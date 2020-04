Schwierige Lebenssituationen verführen dazu, zur Flasche zu greifen. Besser wäre es, nach anderen Auszeiten zu suchen.

In vielen Ländern stiegen seit Beginn der Coronakrise die Verkaufszahlen für Alkohol. Wer in den heimischen Supermärkten einkaufen geht, kann Lücken vor allem in jenen Regalen sehen, in denen zuvor Hochprozentiges stand. Das hat nicht nur mit neuen Trinkgewohnheiten zu ...