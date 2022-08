Ragweed-Pollen im Anflug: Was man gegen das Unkraut tun kann

Die Pollensaison fiel für Allergikerinnen und Allergiker heuer bereits besonders stark aus. Ein nicht heimisches Unkraut soll jedoch noch im August alle Rekorde brechen: Ragweed.

Regelmäßig streift Uwe Berger durch Maisfelder in Niederösterreich. Dabei blickt der Leiter des Österreichischen Pollenwarndienstes mit Argusaugen darauf, welches Kraut bzw. Unkraut er dort sieht. Eines sticht für ihn dabei heuer besonders früh aggressiv hervor: das Ragweed (auch bekannt als Ambrosia, Trauben- oder Fetzenkraut). "Es wächst dort in Niederösterreich bereits 50 Meter ins Feld hinein", sagt Berger. In den vergangenen 20 Jahren habe er noch nie so viel Ragweed dort gesehen. Das kann vor allem für Allergikerinnen und Allergiker massive ...