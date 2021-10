Alte Falte! Sechs Gespräche übers Altwerden

Die Alternative zum Altwerden ist früh sterben. Das ist wenig verlockend. Wir sollten uns mit dem Alter versöhnen - je früher, desto besser. Ein Gespräch mit sechs Menschen, die sich damit auskennen.

"Jede Falte erzählt eine Geschichte aus dem Leben." Beruhigt Sie diese Weisheit nicht so recht? Dann beherzigen Sie folgenden Spruch: "Alt werden ist der Sieg über die einzige Alternative: jung sterben."

Für den Alterungsprozess verantwortlich sind, so sagt man, zu 70 Prozent der Lebensstil und nur zu 30 Prozent die Gene. Wie wir alt werden, haben wir also großteils selbst in der Hand.

Doch so einfach ist das nicht in einer Welt, in der Anti-Aging-Cremes Verkaufsrenner ...