Amazon-Gründer Bezos schickte weitere sechs Menschen in das All

Amazon-Gründer Jeff Bezos hat sechs weitere Menschen für einen Kurztrip ins All geschickt. Die Unternehmer Marty Allen, Jim Kitchen, George Nield sowie Sharon und Marc Hagle und Gary Lai, ein Manager von Bezos Raumfahrtfirma Blue Origin, hoben am Dienstag an Bord des Raketensystems "New Shepard" im Westen des US-Bundesstaats Texas ab, wie auf Live-Bildern der Firma zu sehen war.

SN/APA/AFP/PATRICK T. FALLON Neuerlich hob eine Blue-Origin-Rakete ab.