Ameisen können Krebs riechen

Ein Experiment zeigte: Die Tiere können gar Krebsarten unterscheiden.

Tiere können Krankheiten erschnüffeln. Diese Erkenntnis ist spätestens in der Coronapandemie in die breite Masse getragen worden: Hunde wurden trainiert, um Covid-19-Infizierte zu detektieren. Doch nicht nur Hunde haben einen derart feinen und dem Menschen überlegenen Geruchssinn: Ratten können etwa Tuberkulose erkennen - oder werden darauf trainiert, im Kampf gegen Wilderei die Schuppen von Wildtieren ausfindig zu machen.

Nun belegten französische Wissenschafter die erstaunlichen olfaktorischen Fähigkeiten anderer Tiere: Baptiste Piqueret von der Sorbonne-Universität in Paris Nord und sein Team konnten in Experimenten zeigen, dass Ameisen nicht nur Krebszellen mithilfe des Geruchssinns identifizieren, sondern gar verschiedene Krebsarten unterscheiden können. Möglich ist das, da Krebszellen Duftmarker freisetzen, die sie von anderen Zellen unterscheiden. Laut der Studie konnten die Ameisen innerhalb weniger Minuten - und mithilfe einer Zuckerlösung - darauf trainiert werden, die Krebszellen zu erschnüffeln. In einem nächsten Schritt soll die Methode in klinischen Studien erforscht werden.