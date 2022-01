An oder mit Covid erkrankt: Was es mit der Kritik an den Spitalszahlen auf sich hat

Im Gegensatz zu anderen Ländern ist in Österreich bekannt, wie viele Patienten lediglich mit der Nebendiagnose Covid-19 im Krankenhaus liegen. Dennoch gibt es Kritik an den Zahlen. Auch deshalb will das Gesundheitsministerium nun nachbessern.

SN/AFP Wer liegt tatsächlich in den heimischen Spitälern? Patientinnen und Patienten, die mit oder die wegen Corona eingeliefert wurden? (Symbolbild)