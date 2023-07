Anhörung zu UFOs im US-Kongress: "Nicht menschliche Überreste gefunden"

Berichte zu nicht identifizierte Flugobjekte lassen in den USA immer wieder aufhorchen. Was weiß die US-Regierung darüber - und was verschweigt sie möglicherweise? Der US-Kongress ging dem in einer Anhörung nach.

BILD: SN/STOCK.ADOBE.COM/ALIAKSANDR MARKO Die landläufige Vorstellung eines außerirdischen Flugobjekts.