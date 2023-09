Antike Grabstelen aus dem Jemen in Londoner Geschäft gefunden

In einem Londoner Einrichtungsgeschäft sind antike Artefakte aus dem Jemen gefunden worden - die vier Steinstelen werden nun vorerst in einem Museum aufbewahrt. Die Metropolitan Police bestätigte am Dienstag einen Bericht der Zeitung "The Guardian". Die Kunst- und Antiquitäteneinheit habe die vier Stelen aus einem Geschäft in London sichergestellt, nachdem ein besorgtes Mitglied der Öffentlichkeit ihr einen Hinweis gegeben habe.

"Die polizeiliche Ermittlung hat ergeben, dass es antike archäologische Artefakte aus dem Jemen sind", teilte die Polizei mit. Sie stammten aus Begräbnisstätten, die in den vergangenen Jahren geplündert worden seien. "Als der Verkäufer darüber informiert wurde, hat er die großzügige Entscheidung getroffen, auf sie zu verzichten, und darum gebeten, sie in den Jemen zurückzubringen." Die Objekte werden nun vorerst im Londoner Victoria and Albert Museum aufbewahrt, wie das Museum am Dienstag bekannt gab. Die Verantwortlichen sprachen in der Mitteilung von einer "historischen Vereinbarung" mit dem Jemen. Die Objekte sollen demnach erforscht und vorübergehend in London aufbewahrt werden, "bis die Republik Jemen es für sicher halte, die Objekte in ihr Herkunftsland zurückzubringen". Im Jemen herrscht seit mehreren Jahren ein Bürgerkrieg.