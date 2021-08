Antikörper in Nanogröße stoppen das Coronavirus - Alpakas liefern wichtige Daten

Neue "Nanobodies" binden und neutralisieren das Virus und die Varianten bis zu tausend Mal besser als zuvor entwickelte Mini-Antikörper. Sie sind einfach herzustellen.

Auch wenn es innerhalb einer fast unglaublich kurzen Zeit gelungen ist, Impfstoffe gegen das Coronavirus zu entwickeln, so geht doch die Suche nach Medikamenten weiter. Forscher des Göttinger Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie und der Universitätsmedizin Göttingen haben jetzt Mini-Antikörper entwickelt, die alle dafür notwendigen Eigenschaften besitzen.

Dirk Görlich ist Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen. Er fasst die wesentlichen Vorteile so zusammen: "Unsere ,Nanobodies' haben verglichen mit anderen Antikörpern nur ein Zehntel der Größe. Man kann ...