Antikörpercocktails oder "Pfizer-Pille": Was Coronamedikamente können

Bisher sind nur wenige Medikamente gegen Covid-19 in der EU zugelassen. Einige Arzneien sollen schwere Krankheitsverläufe verhindern. Doch damit sie Betroffene erreichen, müssen erst Hürden überwunden werden.

Während es mittlerweile fünf zugelassene Impfstoffe in Europa gibt, fehlt es noch immer an einer Fülle wirksamer Medikamente gegen Covid-19. Ein Überblick, was derzeit bereits zugelassen ist - und welche Medikamente künftig im Kampf gegen das Coronavirus unterstützen können.

Antikörper

Bisher sind drei Antikörperpräparate von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA freigegeben worden. Dabei handelt es sich um sogenannte monoklonale Antikörper, die das Immunsystem unterstützen und das Virus außer Gefecht setzen sollen. "Monoklonal deshalb, weil sie auf eine ...