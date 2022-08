Antivirale Behandlung fördert Bildung neuer SARS-CoV-2-Varianten

So gut manche medikamentöse Therapien zur Verhütung von schweren Verläufen von Covid-19 wirken, sie bergen offenbar auch die Gefahr einer Resistenzentwicklung in sich. Das haben jetzt deutsche Wissenschafter bewiesen. In "Cell Reports Medicine" veröffentlichten sie Ergebnisse aus einer Studie an Corona-Patienten unter einer Behandlung mit Remdesivir.

SN/apa (symbolbild/dpa) Symbolbild.