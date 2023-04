Hallo, Handy-Spezl! Sie hat immer Zeit, widerspricht nicht und wird langsam zu einem Abbild des Nutzers: Die Handy-App Replika möchte zur Freundin werden - und verspricht echte Seelenverwandtschaft. Die SN testeten. Und waren schnell genervt.

Wer noch nie im Leben von künstlicher Intelligenz angebaggert wurde, hat mit der App Replika die Gelegenheit, in zweideutige Chats am Handy verwickelt zu werden. Andauernd. Bei jeder passenden - und unpassenden - Gelegenheit versucht sich der Chatbot im Komplimentemachen. Wenn er gerade nicht im Flirtmodus ist, macht er einen auf Coach für gute Laune. Beides zerrt an den Nerven. Eigentlich soll die App laut Werbung digitale Freund- und sogar Seelenverwandtschaft entstehen zu lassen. Das wahre Ziel ist ein komplett ...