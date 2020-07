Arbeit an Impfstoffen geht voran

Die Zwischenergebnisse, die die Pharmafirmen veröffentlichen, lassen hoffen, dass ein Impfstoff in Reichweite ist. Doch erste positive Resultate sagen wenig über Langzeitfolgen einer Immunisierung.

Hoffnung an der Coronafront: Pharmafirmen und Biotech-Start-ups kommen bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 voran. Vor allem das Unternehmen Biontech aus Mainz präsentiert ermutigende Ergebnisse: In ersten Tests an Menschen haben sämtliche Teilnehmer Antikörper gegen das Virus entwickelt - ...