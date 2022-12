Ariadne von Schirach: Wie werde ich zukunftsfest?

Überflüssige Dinge verstellen den Blick auf das Wesentliche, meint Philosophin Ariadne von Schirach.

Ich habe Angst vor 2023. An sich liebe ich die ersten Tage des neuen Jahres und die Besinnung auf das, was kommen soll. Doch diesmal ist es anders. Denn mir ist schon seit Längerem, als würde die Zukunft immer lauter in meine immer noch recht sorglose Gegenwart hineintönen. Lass Überflüssiges los, ruft es, werde wesentlich, zukunftsfest. Und obwohl ich das Wort noch nie gehört habe, verstehe ich es sofort und nehme es zum Anlass, von meinen eigenen Vorkehrungen zu berichten ...