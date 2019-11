Arktis-Expedition: Forschungscamp auf Eisscholle aufgebaut

Einen Monat nach Auswahl einer passenden Eisscholle für die "Mosaic"-Expedition in der Arktis sind alle Messstationen dort aufgebaut. "Unsere Eisscholle ist nun vollständig errichtet, da jeder wissenschaftliche Bereich seinen Platz gefunden hat", hieß es am Montag im Blog der Wissenschafter. Das Forschungsschiff "Polarstern" ist an der etwa 2,5 mal 3,5 Kilometer großen Scholle festgefroren.

SN/APA (AFP/NTB Scanpix)/RUNE STOLT Das Forschungsschiff ist nun an der Scholle festgefroren