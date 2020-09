Asteroid mit 25 Metern Durchmesser rast an der Erde vorbei

Mit freiem Auge wird er am Sternenhimmel im September aber nicht sichtbar sein. Und: Der Sommer ist astronomisch vorbei.

Gleich zu Beginn des Monats galt eine vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ausgesprochene Warnung: Anfang September nicht zu weit aus dem Fenster lehnen - so lautete die augenzwinkernde Devise. Grund dafür war der Vorbeiflug eines Asteroiden von rund 25 Metern Durchmesser. Dieser kleine Himmelskörper kratzte am frühen Abend des 1. September für kosmische Maßstäbe gerade noch so an der Erde vorbei. Der geringste Abstand betrug dabei ein Drittel der Entfernung zum Mond - also knapp 130.000 Kilometer. Ein ...